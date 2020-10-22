В Москве за сутки умерло 62 человека от СOVID-19

22 октября в Москве умерло 62 человека с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 6249 человек.

Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 66 пациентов, а у 4413 человек был выявлен коронавирус.

19 октября мэр города Москвы Сергей Собянин заявил, что несмотря масочный режим и удаленную работу, ситуация в столице «остается крайне сложной». «За неделю количество ежедневных госпитализаций увеличилось с 1000 до 1250. Мало у кого из москвичей не болеют знакомые. Очевидно, что мы переживаем серьезный, сопоставимый с весенним, пик заболеваемости covid19», – написал Собянин в твиттере.