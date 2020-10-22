В Нацразведке США заявили, что Россия и Иран намерены влиять на выборы американского президента

Россия и Иран получили определенную информацию о регистрации избирателей в США, с помощью которой хотят повлиять на выборы заявил глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф, выступая перед журналистами.

«Мы выявили двух иностранных игроков - Иран и Россию, которые предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение касательно наших выборов», - заявил Рэтклифф. Он уточнил, что сведения о получении Россией части информации о регистрации избирателей США подтверждены. Другая часть была получена Ираном, что также имеет свои доказательства, заявил он.

Данные, которыми располагают РФ и Иран, могут быть использованы для распространения ложной информации «среди зарегистрированных избирателей», надеясь, что это приведет к панике в их рядах и подорвет веру в американскую демократию, добавляет шеф ведомства.

Рэтклифф также отметил, что с иранской территории распространялись запугивающие избирателей письма в целях «вызвать социальный протест и навредить президенту США Дональду Трампу». Глава Нацразведки подчеркнул, что все это не соответствует действительности и является «отчаянной попыткой отчаянных противников».