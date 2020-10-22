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В столичном метро запустили тематический поезд «Московская промышленность-фронту»

Москва, 22.10.2020
На Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена в течение полугода будет курсировать тематический состав, который расскажет о трудовых буднях московских промышленников в годы Великой Отечественной войны. Официальный запуск поезда «Московская промышленность – фронту» состоялся 22 октября в электродепо «Красная Пресня».

В торжественном открытии приняли участие глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, начальник Службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов, а также представители крупных столичных заводов.

20201022_141133130_ios.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

«В годы Великой Отечественной войны Москва стала одним из главных промышленных центров страны, уже осенью 1941 года около двух тысяч предприятий выполняли фронтовые заказы. Наш проект – это, в первую очередь, дань уважения тем, кто обеспечивал советские войска всем необходимым, от продовольствия и одежды до боеприпасов и истребителей. В поезде будут представлены около 200 архивных фотографий и свыше 170 интересных фактов, которые озвучат народный артист СССР, Василий Лановой и народная артистка РСФСР Валентина Талызина», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

20201022_134040620_ios.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Благодаря поезду «Московская промышленность – фронту» москвичи и гости столицы узнают, как в цехах кондитерской фабрики «Рот Фронт» выпускали корпуса для гранат и мин, на мясокомбинате «Микоян» оперативно перепрофилировали часть линий под производство лекарств, а сотрудницы фабрики «Большевичка», которые отшивали телогрейки, бушлаты, вещевые мешки и куртки для танкистов, вкладывали в карманы изделий записки с пожеланиями для солдат.

«Новый тематический состав посвящён работникам столичных предприятий, которые в военные годы самоотверженно и неустанно трудились над обеспечением фронта, и тем самым помогали приблизить великую победу нашей страны. Их героический труд навсегда запечатлён в истории, и теперь, чтобы узнать больше о подвигах московских промышленников, пассажирам метро достаточно лишь сесть в поезд на Арбатско-Покровской линии», – сказал начальник Службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов.

Редкие фотографии военного времени для проекта предоставило Главное архивное управление города Москвы, а столичный Музей Победы помогал в подготовке исторических фактов.

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