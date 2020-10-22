В столичном метро запустили тематический поезд «Московская промышленность-фронту»

В торжественном открытии приняли участие глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, начальник Службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов, а также представители крупных столичных заводов.
«В годы Великой Отечественной войны Москва стала одним из главных промышленных центров страны, уже осенью 1941 года около двух тысяч предприятий выполняли фронтовые заказы. Наш проект – это, в первую очередь, дань уважения тем, кто обеспечивал советские войска всем необходимым, от продовольствия и одежды до боеприпасов и истребителей. В поезде будут представлены около 200 архивных фотографий и свыше 170 интересных фактов, которые озвучат народный артист СССР, Василий Лановой и народная артистка РСФСР Валентина Талызина», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
Благодаря поезду «Московская промышленность – фронту» москвичи и гости столицы узнают, как в цехах кондитерской фабрики «Рот Фронт» выпускали корпуса для гранат и мин, на мясокомбинате «Микоян» оперативно перепрофилировали часть линий под производство лекарств, а сотрудницы фабрики «Большевичка», которые отшивали телогрейки, бушлаты, вещевые мешки и куртки для танкистов, вкладывали в карманы изделий записки с пожеланиями для солдат.
«Новый тематический состав посвящён работникам столичных предприятий, которые в военные годы самоотверженно и неустанно трудились над обеспечением фронта, и тем самым помогали приблизить великую победу нашей страны. Их героический труд навсегда запечатлён в истории, и теперь, чтобы узнать больше о подвигах московских промышленников, пассажирам метро достаточно лишь сесть в поезд на Арбатско-Покровской линии», – сказал начальник Службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов.
Редкие фотографии военного времени для проекта предоставило Главное архивное управление города Москвы, а столичный Музей Победы помогал в подготовке исторических фактов.