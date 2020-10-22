Владимир Путин напомнил о своем праве избираться в 2030-м году

В своем выступлении на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул направленность изменений в Конституцию на укрепление суверенитета Российской Федерации и на создание конституционного базиса развития экономики. В этом контексте, говоря о поправках, он отметил также, что «они… направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024 или даже в более поздние сроки».

Следующие после 2024 года президентские выборы должны состояться в 2030 году. Принятые в этом году поправки в российскую Конституцию ограничивают пребывание на посту президента РФ двумя сроками, с уточнением, что действующий президент сможет вновь баллотироваться на этот пост.

Он рассчитывает «на то, что это все будет работать», высказался Владимир Путин о поправках в целом, добавив: «А что будет в 24-м или в более позднее время — это нужно будет смотреть, когда время пройдет». Президент сказал также, что время пребывания на посту главы РФ «когда-то, безусловно, должно закончиться» и он отдает «себе в этом отчет прекрасно» (цитаты по ТАСС).