Акции дня: разговоры о единой акции стимулируют покупку бумаг «Россетей»

Котировки одной из крупнейших электросетевых компаний «Россети» пользовались спросом у трейдеров на фоне возобновившихся разговоров о переходе компании и ее «дочек» на единую акцию. За дневную сессию в пятницу обыкновенные акции подорожали на +4,57% до 1,4906 рублей за бумагу, а «префы» на +7,22% до 2,063 рублей.

Газета «КоммерсантЪ» в пятницу сообщила, что миноритарные акционеры Федеральной и региональных сетевых компаний (ФСК ЕЭС) готовы обсуждать переход на единую акцию с «Россетями» взамен неэффективной, по их мнению, холдинговой структуры электросетевого комплекса. В «Россетях» считают, что предложения нуждаются в проработке. Разговоры о переходе на единую акцию ведутся в компании не первый месяц. Он рассматривается параллельно с другим способом объединить акции группы: провести большую допэмиссию «Россетей» с конвертацией акций миноритариев ФСК в бумаги головной компании.