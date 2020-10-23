Авиакомпания Utair выставлена на торги

Крупнейший кредитор авиакомпании Utair банк «Траст» выставил на аукцион долги перевозчика на 15,08 млрд руб за 30% от номинала – по начальной цене 4,5 млрд руб – сообщает РБК. Заявки от желающих купить авиакомпанию принимаются до 19 ноября, а торги должны состояться утром 24 ноября.

В сентябре 2020 года другой кредитор авиакомпании Utair банк «Россия» предложила другим кредиторам авиакомпании — Сбербанку (4,99 млрд руб в рамках двух синдицированных кредитов) и ВЭБу(1,38 млрд руб) выкупить акции Utair. Банк «Россия» по-прежнему заинтересован в выкупе кредитов «Траста», однако банк «Россия» не будет принимать участие в аукционе «Траста», так как считает цену завышенной, сообщет РБК со ссылкой на свой источник.

Utair объявила о начале переговоров о реструктуризации задолженности еще в конце 2018 года. В апреле-мае 2020 года у Utair объемы перевозок снизились на 90%, а за январь-август компания перевезла лишь 2,88 млн человек, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.