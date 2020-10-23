Азербайджан снова наступает и бомбит Нагорный Карабах

Армения со ссылкой на МЧС Нагорного Карабаха заявила о бобовом ударе по карабахскому городу Мардакерт.

«Силы противника бомбят Мардакерт. Военная авиация применяется в городе», – написала в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об установлении контроля азербайджанской армией над 13 селами в Карабахе. «Карабах – это Азербайджан!», – написал Алиев в твиттере. В течение последних нескольких дней Алиев сообщает о нескольких десятках населенных пунктов, занятых азербайджанской армией.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к гражданам заявил, что отсутствует возможность мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и призвал готовиться к вооруженной борьбе.

Азербайджан и Турция настаивают на продолжении венных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут территорию Нагорного Карабаха.

Вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN заявил, что Анкара готова отправить турецкие войска в Азербайджан, если поступит такая просьба из Баку.

10 и 17 октября Армения и Азербайджан заключали соглашение о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашения.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия. Армения заявляет об участии в войне Турции на стороне Азербайджана.