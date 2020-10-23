Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

На сегодняшнем заседании Совета директоров ЦБ РФ принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Это уже вторая подряд пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Напомним, в сентябре 2020 года Банк России также сохранил ставку на уровне 4,25%

Как говорится в официальном сообщении регулятора, инфляция в стране складывается в соответствии с прогнозом. При этом Центробанк поднял нижнюю планку этого прогноза с диапазоне 3,7-4,2% до 3,9-4,2%. Однако ЦБ сохранил ожидания в отношении инфляции на 2021 год на уроне 3,5-4% и 4% в последующие годы. Кроме того, улучшен прогноз падения ВВП в 2020 году до 4,0-5,0% с 4,5-5,5% ранее.

Также в пресс-релизе отмечается ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России из пандемии коронавируса. ЦБ обратил внимание на неустойчивость ситуации на внешних финансовых и товарных рынках, увидев возможность сохранения повышенной волатильности в ближайшее время.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения будет принимать с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – отмечается в сообщении регулятора.

Следующее заседание Совета директоров регулятора, где будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, состоится 18 декабря.

Напомним, на заседании Совета директоров Банка России, которое проходило 24 июля ключевая ставка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений, была снижена на 0,25 п.п. – до 4,25% годовых – нового исторического минимума.

На заседании Совета директоров Банка России 18 сентября было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

