Дебаты не изменили расклад сил в президентской гонке в США

Главным событием вторых дебатов претендентов на пост президента США стал спор между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом о коронавирусе Covid-19. Вторые дебаты прошли в Нэшвилле, штат Теннеси, в более спокойной обстановке, чем первые, и четко показали различия между соперниками.

Пандемия, уже унесшая жизни почти 220 тысяч американцев, была главной темой дебатов. Байден обвинил Трампа в отсутствии плана по сдерживанию распространения Covid-19 и предупредил об ожидающей Америку «тяжелой зиме».

«Человек, который несет ответственность за столько смертей, не должен оставаться президентом США»,- сказал он

Что касается Трампа, то он, как мантру, повторял слова о том, что «коронавирус свернул за угол» и что пандемия уйдет. Кроме этого, действующий президент заявил, что вакцина против коронавируса появится уже в этом году, но все же добавил, что не может этого гарантировать.

В ответ на слова Дональда Трампа о том, что американцы успешно учатся жить с коронавирусом, Джо Байден заметил, что они учатся с ним умирать.

На вторых дебатах не кипели такие же страсти, как на первых, на которых Трамп постоянно перебивал собеседника, а тот велел ему заткнуться. Частично это объясняется техническим нововведением, позволявшем модератору отключать микрофоны участников. Тем не менее, споры по широкому кругу вопросов от расовых проблем и проблем с мигрантами до будущего американской «нефтянки» были очень острыми.

Не удержались соперники и от личных выпадов в адрес друга. Дональд Трамп, к примеру, повторил уже известные обвинения, что Байден получал деньги от сделок сына Хантера, и назвал его (Байдена старшего) «продажным политиком».

Джозеф Байден твердо заявил, что не получил ни цента от иностранных источников и обвинил соперника во лжи.

Трамп утверждал, что, придя к власти, Байден запретит фрекинг, который избавил Америку от энергетической зависимости. Однако Байден заявил, что не намерен избавляться от ископаемых видов топлива и закрывать нефтяную промышленность, а планирует лишь отменить субсидии для добычи ископаемых видов топлива.

Несмотря на то, что в программе дебатов не было внешней политики, без нее все же не обошлось. Байден обвинил Трампа в дружбе с Ким Чен Ыном, на что получил ответ, что встречи с северокорейским лидером помогли предотвратить войну.

«Хорошие отношения с лидерами других стран это хорошо»,- уверенно заявил действующий президент.

«У нас были хорошие отношения с Гитлером перед тем, как он начал войну в Европе»,- ответил кандидат от демократов.

Байден уверен, что Трамп поддерживает расизм. Однако Трамп заявил, что он сделал для афроамериканцев больше всех других президентов США после Авраама Линкольна, и назвал себя «самым большим противником расизма в этой комнате».

До выборов осталось 10 дней. Дебаты в Нэшвилле были последними, хотя намечалось трое дебатов. Трамп отказался участвовать во вторых дебатах, назначенных на 15 октября, потому что они должны были пройти в формате видеоконференции. Произошло же это, между прочим, по его вине - он заболел.

Вторые дебаты были последней встречей соперников и последней возможностью Дональда Трампа изменить соотношение сил. Согласно данным RealClearPolitics, Байден опережает действующего президента на 8,7%. Он лидирует во всех колеблющихся штатах, за исключением Огайо.

По мнению Дуга Хея, бывшего старшего советника Республиканской партии в Конгрессе, оба участника проявили себя на вторых дебатах лучше, чем на первых. Он отдал победу Байдену, потому что Трамп не сумел изменить траекторию предвыборной гонки.

«Для того, чтобы ликвидировать разрыв,- объяснил Хей,- он (Трамп) должен был наносить сопернику очень сильные удары. Однако это ему не удалось. Он не поставил перед Байденом серьезных проблем. Результат получился лучше, чем в первый раз, но никаких изменении в гонке не произошло».