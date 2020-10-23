Эрдоган обвинил германскую полицию в исламофобии

Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил рейд германской полиции в берлинскую мечеть – сообщает турецкое информационное агентство Anadolu Agency. По мнению Эрдогана действия берлинской полиции «явно подпитываются расизмом и исламофобией, полностью попирают свободу веры и приближают Европу к мраку средневековья». «Европа, которая на протяжении многих лет считалась колыбелью демократии, прав и свобод человека, к сожалению, сегодня превратилась в структуру, которая борется с инакомыслием», – заявил турецкий президент.

Причиной рейда германской полиции в берлинскую мечеть стало хищение государственных средств, направленных на предотвращение пандемии коронавируса.

В июле 2020 года турецкие власти превратили в мечеть византийский православный храм пятого века Собор Святой Софии, который ранее имел статус музея.