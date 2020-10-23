Евросоюз обвинил Россию в искажении рыночных механизмов

Еврокомиссия опубликовала 23 октября доклад о «значительных искажениях рыночных механизмов в экономике России со стороны правительства», сообщает официальный сайт объединения. Документ публикуется на 435 страницах, а его положения могут быть использованы для введения антидемпинговых пошлин со стороны Евросоюза на российские товары, отмечают авторы документа. Доклад подготовлен с целью реализации процедур Евросоюза, направленных на защиту торговли.

«В докладе рассматривается макроэкономика России, ключевые факторы ценообразования, в том числе рынок труда и энергии, а также отдельные сектора экономики, среди которых производство стали, алюминия и химикатов», - говорится в докладе. Помимо этого авторы отмечают значительные искажения экономики, которые были организованы правительством.

Специалисты уверены, что документ является юридической базой для антидемпинговых расследований по самому широкому спектру российских экспортных товаров. Доклад позволяет апеллировать к возможному госрегулированию на уровне макроэкономики, что может послужить поводом для обвинений в занижении рыночной цены на любые виды российской продукции.