Глава Минприроды рассказал, что стало причиной гибели животных на Камчатке

Причиной гибели морских животных на Камчатке стали токсины, выделяемые водорослями, заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в интервью телеканалу «Россия-24». При этом он отметил, что точного понимания, что спровоцировало подобную токсичность растений, пока нет.

«Это токсичность водорослей в этот период времени. А вот на что среагировали водоросли - это самое, наверное, интересное и главное», - заявил чиновник. Он уверен, что сегодня необходимо установить, почему произошло снижение кислорода в воде.

«На этот вопрос пока у меня нет ответа», - сообщил Кобылкин. Он отметил улучшение ситуации на Камчатке, сообщив, что она довольно спокойная.

«Ситуация становится лучше, наши водолазы смотрят периодически, как восстанавливается подводный мир», - рассказал министр.

Ранее сообщалось об отсутствии следов техногенного воздействия, повлекшие за собой массовую гибель морских организмов на Камчатке. Было зафиксировано лишь незначительное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, которые не могли привести к случившемуся.