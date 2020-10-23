Источники финансирования

Есть бизнес, которому и пандемия – не помеха. Даже в условиях, когда одни секторы экономики переживают кризис, другие продолжают развиваться. Одна из таких сфер – ломбардный бизнес.

«В Москве работа ломбардов как финансовых организаций продолжалась даже в условиях карантинных ограничений, а внедрение дистанционных механизмов взаимодействия с Клиентами позволило максимально сохранить портфель и клиентскую базу», – охарактеризовал ситуацию генеральный директор Московского городского комбината ломбардов Алексей Лазутин.

При этом «Мосгорломбард» не просто продолжает работу, но и уверенно реализует свою стратегию развития до 2023 года, принятую в 2019 году. Ее основная цель – увеличение доли рынка в домашнем регионе (Москва и Московская область). Реализуется эта цель через открытие новых отделений, покупку ломбардных сетей. В перспективе количество отделений «Мосгорломбарда» в столице и области должно вырасти до 200. И эта цель уже успешно реализуется: в 2019 году у организации было всего 17 отделений, сейчас их вдвое больше – 34. А к концу года показатель должен вырасти до 50.

Альтернативные инструменты

Естественно, для реализации поставленных задач нужны средства. При этом стоит отметить, что недавно в федеральном законодательстве, регулирующем ломбардную деятельность, произошли изменения, запрещающие этому бизнесу привлекать средства через займы у физлиц. Однако по словам директора по инвестициям АО «Московский городской комбинат ломбардов» Евгения Городилова, это не является проблемой – у нас ведь сейчас есть и более цивилизованные альтернативы. Например – выпуск ценных бумаг: облигаций, а в случае акционерных обществ, и акций. «Есть очень интересные инструменты, такие как коммерческие облигации. И бизнес сейчас их активно использует», – отметил директор по инвестициям «Мосгорломбарда».

«Мосгорломбард» – один из немногих эмитентов на российском рынке, выпускающих коммерческие облигации. Весной этого года компания успешно разместила 200-миллионный выпуск трехлетних облигаций с ежемесячными выплатами купонов. Доходность по ним – 16% годовых, что выгодно отличает компанию от других участников рынка.

Как отмечает Евгений Городилов, покупка облигаций – процесс несложный. Причем даже сейчас, уже после размещения, их можно приобрести: бумаги обращаются на вторичном рынке и купить их можно на таких площадках, как Boomin или через приложение Цэрих Кэпитал. Или же обратившись непосредственно в «Мосгорломбард».

В рамках акционерного общества

В 2006 году «Мосгорломбард», как акционерное общество, выпустил определенное число акций. Они были проданы по закрытой подписке. И с тех пор компания акции больше не выпускала. Однако в 2019 году было принято решение о проведении серии допэмиссий (дополнительных выпусков акций) для привлечения средств в капитал. Эмиссии небольшие, их размер не превышает 5% от общего числа. При этом инвесторы получают возможность стать еще и акционерами «Мосгорломбарда». Купить можно как обыкновенные, так и привилегированные акции. Первые дают акционеру право голоса. То есть, он может принимать участие в принятии ряда решений в ходе голосования. При этом компания дает инвестору определенные гарантии: в случае, если он примет решение о продаже этих бумаг, эмитент обязуется выкупить их. Причем если срок владения акциями превышает год, акционеру будет еще и выплачена некая компенсация. По словам Евгения Городилова, она составляет 5-6%.

Как отметил Алексей Лазутин, такое вложение похоже на банковский депозит, но с возможностью роста.

Привилегированные же акции не являются голосующими, зато гарантируют владельцу выплату дивидендов. А при наличии прибыли у компании – еще и дополнительную доходность. В случае с «Мосгорломбардом» зафиксированная доходная часть, по словам Евгения Городилова, составляет почти 8% годовых. Кроме того, цена самих акций в перспективе может расти, так что инвестор получит еще и дополнительный доход. При этом вероятность подорожания бумаг достаточно велика, ведь с момента их выпуска, с конца 2019 года, бизнес «Мосгорломбарда» уже вырос вдвое, а в дальнейшем планируется еще более динамичный рост. Соответственно, и стоимость бизнеса должна вырасти. А с ней – и доходы акционеров.

Эти акции (и обыкновенные, и привилегированные) продаются исключительно по закрытой подписке, так как «Московский городской комбинат ломбардов» пока еще не является публичным акционерным обществом. Приобрести их можно как у компании напрямую, так и на вышеобозначенных площадках.

Движение на биржу

Однако в перспективе инвесторы получат более широкий инструментарий: «Мосгорломбард» уже планирует выпуск биржевых облигаций. Команда компании уже провела огромную работу по подготовке к выходу на торговую площадку.

Во-первых, был проведен аудит финансовых результатов. Кроме того, одно из крупнейших и старейших российских рейтинговых агентств «Эксперт РА» уже присвоило «Мосгорломбарду» кредитный рейтинг. С 1 октября его наличие стало обязательным для всех биржевых эмитентов. Аналитики агентства поставили бизнесу компании оценку RuB+ с развивающимся прогнозом.

Все это позволит «Мосгорломбарду» попасть в «Сектор роста» Московской биржи, расширив тем самым возможности компании по привлечению инвестиций. Компания планирует осуществить первое размещение еще до конца 2020 года.

По словам Евгения Городилова, доходность по биржевым облигациям будет сопоставима с рынком. «Думаю, мы инвесторов не разочаруем», – заявил директор по инвестициям «Мосгорломбарда», добавив, что речь может идти о 12-14%.

Однако этим далеко идущие планы «Московского городского комбината ломбардов» не ограничиваются. Уже в 2022 году акции компании можно будет купить не по закрытой подписке, а на бирже – на этот год запланировано IPO. К этому времени, в соответствии со стратегией развития, бизнес компании уже вырастет в несколько раз. Соответственно, и интерес инвесторов к «Мосгорломбарду», который уже достаточно высокий, увеличится. В течение 3 лет компания планирует привлечь примерно 4 млрд рублей инвестиций.

Таким образом, даже небольшая компания, стремящаяся активно развиваться, при четкой постановке целей и имеет широкий набор инвестиционных инструментов. Главное – планомерно реализовывать собственную стратегию и не обманывать ожидания инвесторов.