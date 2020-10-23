Курс доллара: рубль повел себя довольно неожиданно

Рубль завершил вчерашний день уверенным ростом к доллару и евро. Торговая сессия для российской валюты также началась неплохо – с отметок 76,96 руб. в паре с долларом и 91,33 руб. – в паре с евро. По данным на 19:00 мск на фоне уверенно дорожающей нефти курс доллара на Мосбирже составлял 90,36 руб., (-31,25 коп.). Ещё сильнее подешевела к вечеру единая валюта ЕС, которая торговалась по 90,36 руб. (-62,75 коп.).

Кроме мировых цен на «чёрное золото» поддержку российской валюте в четверг оказал спрос компаний-экспортёров на рублёвую ликвидность перед пиком налоговых выплат октября. При этом, как отметили эксперты, поведение в паре доллар-рубль, которое наблюдалось накануне, было всё-таки довольно неожиданным, так как сам «американец» не дешевел вчера – индекс DXY за торговый день вырос с 92,66 до 92,9 пунктов.

Курсовая динамика рубля во многом сейчас связана с ожиданием очередного заседания ЦБ по ключевой ставке, которое состоится уже сегодня. Большинство аналитиков убеждено, что ставка останется на нынешнем уровне. Однако имеется ненулевая вероятность того, что она всё-таки может быть повышена, что уже само по себе оказывает пусть небольшую, но поддержку российской валюте.

В случае если такая вероятность реализуется, поддержка станет только сильнее, а сама смена точки зрения на монетарную политику регулятора в сторону её ужесточения может задать уже долгосрочный тренд. Однако ожидать возврата к докризисным рублевым рубежам пока явно не стоит.

Как предположил Владимир Евстифеев из банка «Зенит» рубль нейтрально отреагирует на итоги сегодняшнего заседания. При этом он напомнил, что глобальные игроки не ждут снижения ставки. Но это уже заложено в курс рубля в обеих парах. Однако, если вдруг регулятор проявит чрезмерную мягкотелость, то мы можем стать свидетелями нисходящей динамики курса рубля.

«Однако мы считаем, что такой сценарий маловероятный, хотя бы потому, что пока нет оперативной статистики, как рост числа заболевших COVID-19 сократил восстановительный тренд в российской экономике», – сказал он.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» подчеркнул, что многое будет зависеть сегодня от комментариев ЦБ. Если в словах главы регулятора Эльвиры Набиуллиной мы услышим признаки возможного ужесточение взглядов Центробанка на дальнейшую монетарную политику, то это окажет существенную поддержку национальной валюте на долгосрочную перспективу.

Он напомнил, после прошлого решения, когда регулятор соханил ставку, позже в в пресс-релизе он дал рынку сигнал, что пока взята всего лишь пауза в еёснижении, и этот процесс может вскоре возобновиться.

«Мы считаем, что лишь повышение ставки или хотя бы какие-то сигнал о прекращении цикла ее снижения может снять негативное давление на рубль, который сейчас и так испытывает трудности из-за целого ряда факторов. Речь идёт о геополитике и нестабильности с перспективами рынка «чёрного золото». В этой связи сегодняшнее заседание ЦБ для рубля имеет важное значение», – резюмировал Бабин.

По мнению Валерия Вайсберга из ИК «Регион», Центробанк сегодня не будет снижать ключевую ставку. А потому, никаких серьёзных колебаний в курсе ждать не приходится.

«Если ставка всё-таки будет снижена на 25 б.п., чего полностью исключать нельзя, то рубль просядет к доллару примерно на 50 коп.», – полагает эксперт.

Андрей Манько из РИА Рейтинга также считает, что ставка останется без изменений. Кроме того, он уверен, что в своих комментариях регулятор акцентируется на росте инфляции, проявив тем самым в своей риторике некоторую жёсткость.

«Как итог, глобальные инвесторы будут ожидать в ближайшие несколько заседаний сохранения ключевой ставки, что естественно позитивно скажется на нацвалюте. Но её укрепление вряд ли превысит 2 руб.», – сказал он.

Как отметил эксперт, возможности ЦБ по поддержке рубля сейчас ограничены, а для каких-либо экстраординарных шагов ситуация не самая критическая.

«В целом же монетарные власти страны не видят в ослаблении рубля какой-то большой для себя проблемы», – подчеркнул Манько.

Георгий Ващенко из ИК «Фридом финанс» заявил, что в настоящее время имеется инфляционный фактор в пользу ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

«ЦБ РФ уже высказывался относительно опасений из-за надувания «кредитного пузыря», напомнив, что низкие ставки – это не навсегда и даже не на очень длительный период. Имеет ли смысл снижать ставку сейчас, чтобы через несколько месяцев ее повысить? Вот именно над этим вопросом сейчас рассуждают в Центробанке. Но какое решение будет принято, мы узнаем уже совсем скоро», – резюмировал Ващенко.