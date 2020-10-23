ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

Уже накануне публикации финансовой отчетности Группы ММК за третий квартал и девять месяцев 2020 года 22 октября ценные бумаги компании на Московской бирже выросли на 1,88% на фоне позитивных ожиданий. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что по итогам квартала ММК основные показатели ММК серьезно улучшатся по сравнению со вторым кварталом, на который пришелся пик кризиса, связанного с пандемией коронавируса и соответствующим замедлением бизнес-активности.

Ожидания оправдались: выручка ММК выросла на 23,4% ко второму кварталу (до 1 565 миллионов долларов), EBITDA – на 54,9% (до 350 миллионов долларов), чистая прибыль, несмотря на девальвацию рубля, составила 102 миллиона долларов, увеличившись на 75,9%. Серьезно вырос и свободный денежный поток: по итогам квартала он составил 335 миллионов долларов.

Комментируя финансовые результаты в телефонной конференции по итогам 3 квартала, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил: «ММК как лидер российского рынка плоского проката полностью воспользовался улучшением рыночной ситуации». Рост продаж металлопродукции был частично обусловлен фактором отложенного спроса, сформировавшегося еще в кризисном втором квартале. Существенно выросли продажи в трубной и строительной отраслях, а также металлоторговле. Говоря о капитальных инвестициях (CAPEX), гендиректор перечислил главные проекты, реализованные в третьем квартале: запуск после реконструкции стана 2500 г/п и доменной печи №2, а также продолжающаяся работа над строительством новой коксовой батареи. Всего расходы по CAPEX в третьем квартале составили 159 миллионов долларов.

Как пояснил директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин, в следующем квартале ММК предполагает рост капитальных вложений до 260 миллионов долларов, по итогам года объем капитальных инвестиций составит около 730 миллионов долларов. «Мы предполагали, что в этом году CAPEX составит чуть больше 900 миллионов долларов. Соответственно, затраты переходят на следующий год, и мы ожидаем CAPEX на 2021-й год около 1 миллиарда долларов».

С точки зрения долговой нагрузки компания чувствует себя комфортно: чистый долг ММК по итогам третьего квартала составил -34 миллиона долларов, коэффициент чистый долг/EBITDA – -0,003x, один из самых низких показателей среди металлургов всего мира. Поскольку ММК традиционно придерживается политики выплаты дивидендов в размере не менее 100% от свободного денежного потока при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA меньше единицы, Совет директоров рекомендовал утвердить выплату дивидендов за 3 квартал 2020 года в размере 2,391 рубля на акцию (за первое полугодие дивиденды составили 0,607 рубля на акцию – рост почти в четыре раза). «ПАО «ММК» стабильно генерирует достаточный денежный поток и подтверждает свою приверженность заявленной дивидендной политике», – заверил Павел Шиляев. В ММК ожидают, что четвертый квартал 2020 года также будет успешным: спрос со стороны строительной отрасли и государственные меры поддержки повысят объемы продаж, как и увеличение загрузки мощностей стана 2500.