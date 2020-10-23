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ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

Москва, 23.10.2020
После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток. Дивидендная доходность по итогам квартала также существенно выросла.
#Экономика
  • ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

предоставлено пресс-службой "ММК"

Уже накануне публикации финансовой отчетности Группы ММК за третий квартал и девять месяцев 2020 года 22 октября ценные бумаги компании на Московской бирже выросли на 1,88% на фоне позитивных ожиданий. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что по итогам квартала ММК основные показатели ММК серьезно улучшатся по сравнению со вторым кварталом, на который пришелся пик кризиса, связанного с пандемией коронавируса и соответствующим замедлением бизнес-активности.

Ожидания оправдались: выручка ММК выросла на 23,4% ко второму кварталу (до 1 565 миллионов долларов), EBITDA – на 54,9% (до 350 миллионов долларов), чистая прибыль, несмотря на девальвацию рубля, составила 102 миллиона долларов, увеличившись на 75,9%. Серьезно вырос и свободный денежный поток: по итогам квартала он составил 335 миллионов долларов.

Комментируя финансовые результаты в телефонной конференции по итогам 3 квартала, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил: «ММК как лидер российского рынка плоского проката полностью воспользовался улучшением рыночной ситуации». Рост продаж металлопродукции был частично обусловлен фактором отложенного спроса, сформировавшегося еще в кризисном втором квартале. Существенно выросли продажи в трубной и строительной отраслях, а также металлоторговле. Говоря о капитальных инвестициях (CAPEX), гендиректор перечислил главные проекты, реализованные в третьем квартале: запуск после реконструкции стана 2500 г/п и доменной печи №2, а также продолжающаяся работа над строительством новой коксовой батареи. Всего расходы по CAPEX в третьем квартале составили 159 миллионов долларов.

Как пояснил директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин, в следующем квартале ММК предполагает рост капитальных вложений до 260 миллионов долларов, по итогам года объем капитальных инвестиций составит около 730 миллионов долларов. «Мы предполагали, что в этом году CAPEX составит чуть больше 900 миллионов долларов. Соответственно, затраты переходят на следующий год, и мы ожидаем CAPEX на 2021-й год около 1 миллиарда долларов».

С точки зрения долговой нагрузки компания чувствует себя комфортно: чистый долг ММК по итогам третьего квартала составил -34 миллиона долларов, коэффициент чистый долг/EBITDA –  -0,003x, один из самых низких показателей среди металлургов всего мира. Поскольку ММК традиционно придерживается политики выплаты дивидендов в размере не менее 100% от свободного денежного потока при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA меньше единицы, Совет директоров рекомендовал утвердить выплату дивидендов за 3 квартал 2020 года в размере 2,391 рубля на акцию (за первое полугодие дивиденды составили 0,607 рубля на акцию – рост почти в четыре раза). «ПАО «ММК» стабильно генерирует достаточный денежный поток и подтверждает свою приверженность заявленной дивидендной политике», – заверил Павел Шиляев. В ММК ожидают, что четвертый квартал 2020 года также будет успешным: спрос со стороны строительной отрасли и государственные меры поддержки повысят объемы продаж, как и увеличение загрузки мощностей стана 2500.

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ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
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