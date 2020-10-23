Мурашко пообещал бесплатную вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 после запуска больших объемов производства будет бесплатной для россиян.

«Используя различные технологии, мы можем использовать и разные мощности производства ее. Это позволит нам иметь определенный ассортимент, причем вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства», – цитирует «РИА Новости» выступление Мурашко на Евразийском экономическом форуме.

В августе 2020 года в России была зарегистрирована вакцина от коронавируса «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак), разработанная российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи». В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую отечественную вакцину от коронавируса.