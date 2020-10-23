Названы странные последствия COVID-19

32-летняя жительница Великобритании, которая переболела коронавирусом, назвала странные последствия COVID-19. В интервью изданию The Mirror женщина рассказала, что заразилась ковидом в апреле, причём перенесла коронавирус в тяжёлой форме. По её словам, семь недель она провела в реанимации, после чего пошла на поправку. Однако в дальнейшем у неё появились странные симптомы, которые проявляются до сих пор.

Например, британка периодически ощущает непонятные запахи, у неё диагностируется поражение лёгких, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, её накрывает хроническая усталость и случаются частые приступы астмы. Из-за этого она регулярно нуждается в срочной госпитализации.

«Я постоянно задыхаюсь, несколько раз переболела лёгочными инфекциями. Поэтому убеждена, что COVID – это дьявол», – подчеркнула она.

Как пояснили медики, женщина относится к группе пациентов, страдающих от так называемого «долгого коронавируса». Этот термин официально признан Национальной службой здравоохранения Великобритании и используется для обозначения длительных тяжёлых последствий, которые испытывают переболевшие COVID-19.

Нап за последние сутки в России выявили 17 340 новых больных коронавирусом. Это самое максимальное число инфицированных COVID-19 для нашей страны за всё время пандемии.

Всего к утру 23 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 480 646. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 119 998 (+11 263), активных случаев – 335 870 (+5 794). Жертвами коронавируса в РФ стали 25 525 человек – 283 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 5 478 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+710), Подмосковье (+472), Нижегородская область (+366) и Ростовская область (+299).

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.