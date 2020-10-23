Новак прогнозирует снижение нефтедобычи в РФ на 10%

Добыча нефти в текущем году может снизится приблизительно на 10%, считает глава Минэнерго Александр Новак.

«Добыча нефти в этом году снизится примерно на 10%, до уровня 507 млн тонн при изначальном плане 558-560 млн тонн», - сообщил министр в ходе выступления на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он уточнил, что РФ планирует в текущем году экспортировать 225 млн тонн нефти, данный показатель меньше на 16,4% уровня прошлого года. В период с 2021 года до 2023 года ситуация с добычей будет меняться в зависимости от спроса, прогнозируется добыча в рамках от 518 до 560 млн тонн.

«Мы ждем восстановления тех уровней, которые были до пандемии», - заявил чиновник. Он добавил, что на показатели будет влиять ограничение по сделке ОПЕК+.