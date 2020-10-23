Опрос показал, что более 20% российских водителей не оформляют ДТП

Больше 20% российских водителей при аварии не оформляют дорожно-транспортное происшествие, говорится в исследовании сервиса «Авто Mail.ru». В опросе приняли участие почти 8 тыс. пользователей проекта.

Половина участников ответила, что последнее ДТП оформляли с помощью ДПС, еще 21% опрошенных респондентов заявили, что оформили европротокол, столько же (21%) «разошлись полюбовно без бумаг».

Сложности при оформлении аварии возникли примерно в 50% случаев. Так 27% рассказали, что слишком долго ждали ДПС, 14% не смогли разобраться с европротоколом, 10% столкнулись с неадекватным поведением второго водителя

75% участников опроса заявили, что виновная и пострадавшая стороны были назначены ДПС справедливо. Хватило выплат для ремонта автомобиля страховой компании 46% респондентов, 17% заявили, что им пришлось добавлять свои средства.

Также опрос показал, что в аварии попадали 83% водителей за все время своего водительского стажа. 26% участников опроса заявили, что становился участником ДТП два раза, 23% сообщили, что попадали в аварию один раз, 22% - три раза. Почти треть (30%) попадали в аварии четыре и более раз. За последний год авария произошла у 24%.