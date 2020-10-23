Песков рассказал об участии Путина в отправке Навального на лечение в Германию

Путин дал поручение Генпрокуратуре РФ снять ограничения на выезд оппозиционера Алексея Навального, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что речь идет о разрешении покинуть РФ, в этом и заключается участие главы государства в отправке политика за границу.

«А разрешение на отправление больного, разрешение на перевозку и так далее — это все не имело никакого отношения к президенту», - дополнил Песков. Он подчеркнул, что данная работа находилась введении врачей.

22 октября Путин рассказал о своем участии в отправке Навального в Германию. Он в частности сообщил, что оппозиционер был ограничен в правах выезда из страны из-за заведенного на него уголовного дела. Путин сообщил, что после обращения к нему супруги Навального Юлии, он отреагировал сразу.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, после экстренной посадки в Омске врачи клинической больницы города ввели его в искусственную кому. Медики после проведения обследования поставили Навальному диагноз нарушение обмена веществ. После перелета в Германию, где политик был помещен в берлинскую клинику Шарите, местные токсикологи сообщили об обнаружения в его крови отравляющего вещества из группы «Новичок».