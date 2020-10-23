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Прогноз погоды: синоптики пообещали необычный ноябрь

Москва, 23.10.2020
  • Прогноз погоды: синоптики пообещали необычный ноябрь

Владимир Смирнов/ТАСС

Ещё совсем недавно синоптики пророчили нам холодный ноябрь, со снегом, ветром, дождём и прочими «прелестями» жизни, чем очень расстроили большую часть населения нашей страны. Однако согласно последним данным метеорологов, россиян ждёт необычный ноябрь с климатической нормой немного выше расчётной.

При этом наиболее тёплым последний месяц календарной осени окажется в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Центральная часть страны и северо-запада выдадут погоду мало отличимую от прошлых лет, но местами может быть немного теплее.

Стоит ли заранее радоваться и не торопиться доставать из шкафов тёплые вещи или наоборот, задуматься о покупке валенок уже сейчас – давайте разберёмся подробнее.

Прогноз погоды на ноябрь в Поволжье

В Поволжье, практически на всей территории региона будет довольно тепло. Очень необычный ноябрь пообещали жителям Самары: первая декада месяца  здесь пройдёт с плюсовой температурой – плюс 3-5 днём, а по ночам около нуля градусов, возможны небольшие заморозки до минус 2. Будут идти дожди, изредка падать снег, который тут же растает.

Зима придёт в регион не раньше третьей декады последнего осеннего месяца: столбики термометров упадут до отметок минус 3-6 в дневные часы, а по ночам покажут и до минус 10. Так что тёплые вещи лучше подготовить и держать под рукой.

В Татарстане ноябрь тоже ожидается довольно комфортным: практически весь месяц температура будет стоять плюсовая около плюс 3-4, но осадков выпадет довольно много. По большей части – это будет дождь, а снег пойдёт только в самые последние дни месяца, когда регион накроет холодным фронтом и понижением температур до отрицательных значений - минус 4-5.

Погода в ноябре в Сибири на Урале и Дальнем Востоке

На Урале необычный ноябрь начнётся с похолодания. Днём температура воздуха будет около минус 5, по ночам понижения дойдут до минус 10. Возможно падение температурного фона даже 20 градусов ниже нуля, но это скорее всего будет только  в Екатеренбурге, Челябинске и Перми. В целом же метеорологи прогнозируют в регионе ноябрьские температуры выше на один градус против средних значений, вычисленных за последние десять лет наблюдений. Осадков обещают довольно много в Челябинске и Магнитогорске.

В Сибири будет немногим холоднее Урала: по ночам столбики погодных градусников опустятся до минус 15, а днём средние показатели установятся на отметках минус 6-7. Прохладнее всего в конце осени прогнозируется в Томске, Кемерово и в центре Красноярского края, включая и сам Красноярск.

Дальний Восток немного поднимет температуру по всей территории, кроме самых западных своих регионов. Самое холодное место, что и неудивительно, будет в Якутии: здесь зима уже давно развернулась полностью, посыпав снегом и придавив морозами. В ноябре возможны резкие проседания температуры по ночам до минус 37-38, а днём – до минус 20-25.

Прогноз погоды на ноябрь в центральных и северо-западных регионах России

Псковская и Новгородская области удивят местных жителей необычным, относительно мягким ноябрём, но с резкими моментами похолоданий. Днём, по большей части, температура будет оставаться в пределах климатической нормы или быть чуть выше – на 1-2 градуса. Градусники станут показывать около нуля в светлое время суток, опуская столбики термометров по ночам до минус 6.

В Республике Коми и Архангельской области - немного холоднее - примерно градусов на пять, может чуть больше. По ночам довольно холодно – до минус 14-16, днём – минус 5-10. Но резких похолоданий синоптики здесь всё-таки не обещают.

При этом в центральной части России, как, впрочем, местами и на северо-западе метеорологи прогнозируют превышение нормы осадков. Особенно это будет заметно в Ленинградской, Ивановской, Ярославской и Владимирской областях. Осадки, понятное дело, будут идти не только в виде дождя, но и снега.

Прогноз погоды на ноябрь в СПб

Санкт-Петербург удивит необычно тёплым ноябрем. Первые две недели будет хоть и дождливо, но температура воздуха плюсовая: плюс 3-5, местами возможны подъёмы и до плюс 8. Осадки практически каждый день, а облачность, зачастую, переменная. Холод придёт в город на Неве только ближе концу месяца – числа 25-27. Температура понизится до нуля днём, возможны небольшие отрицательные значения до минус 1-3. Тогда же, наконец-то жители и гости Северной столицы увидят снег.

Так что в ноябре петербуржцам стоит не убирать далеко зонтики и резиновые сапоги, а вот шапки-ушанки доставать пока рановато.

Погода в ноябре в Москве. Предварительный прогноз синоптиков

Погода в ноябре в Москве, по прогнозу синоптиков, будет примерно такая же необычная, как в Санкт-Петербурге, только немного теплее. В среднем градусники покажут днем около плюс 5-7. Возможны ежедневные осадки в виде дождя, иногда дождя с мокрым снегом.

Похолодание, но небольшое – до минус 2, возможно придёт в столичный регион в конце третьей декады месяца, но ненадолго и снова сменится плюсовыми значениями температуры. Заморозки в дневные часы обещают только в начале декабря.

Вот такой неоднозначный, необычный ноябрь, по прогнозу синоптиков, нас ждёт в этом году. Остается лишь ждать и смотреть: сбудется он или нет

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