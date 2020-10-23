Путин озвучил ключевые задачи правительства во время пандемии коронавируса

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам с членами Кабмина назвал ключевой проблемой для правительства увеличение доходов граждан стран и рост занятости.

По словам президента, цены в России сейчас остаются на стабильном уровне, а инфляция на середину октября она составила 3,9% в годовом выражении, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул Путин, не этом фоне постепенно восстанавливается потребительский спрос.

«Мы видим, здесь ещё хватает вопросов и проблем, но всё-таки потребительский спрос восстанавливается. Однако эксперты пока проявляют осторожность, так как опасаются, что эта тенденция может быть неустойчивой», – сказал он.

При этом ситуацию, которая складывается в настоящее время на рынке труда, президент назвал непростой. Так, по его словам, безработица в России составила 6,3%.

«По сравнению с августом уровень безработицы в стране практически не снизился», – резюмировал Путин.