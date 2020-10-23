Россия накормила мясом Китай

Как заявил глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, экспорт мяса из РФ за девять месяцев 2020 года резко вырос — на рынки зарубежных стран поставлено мяса и субпродуктов на сумму 610 млн долларов, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В пятерку основных покупателей российского мяса входит Китай, который в 2020 году импортировал продукции на сумму 235 млн долларов — в 3,9 раза больше, чем в 2019 году. На втором месте Вьетнам, нарастивший закупки в 3,8 раза до 92 млн долларов. Третье место занимает Украина, которая приобрела российского мяса на 80 млн долларов (+14%). Экспорт в Гонконг вырос в 2,1 раза до 47 млн долларов, в Казахстан — до 35 млн долларов (+48%).



Основная доля в общем объеме экспорта в данном сегменте также приходится на поставки мяса птицы, которые увеличились до 317 млн долларов (+71%). Рост в первую очередь обусловлен динамикой поставок в Китай. За январь-сентябрь 2020 года экспорт мяса птицы в КНР увеличился до 113 тысяч тонн, в денежном выражении в 3,5 раза до 208 млн долларов.



Кроме того, в 2020 году Россия поставила на экспорт 9,4 тысяч тонн говядины стоимостью 48 млн долларов, что в 2,9 раза больше, чем в 2019 году. Лидером среди покупателей российской говядины является Китай, доступ на рынок которого был открыт в середине января. За девять месяцев текущего года в КНР экспортировано более 5 тысяч тонн российской говядины стоимостью 25 млн долларов.

Резкому росту экспорта российского мяса способствовало, прежде всего, открытие новых рынков для России, отмечает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. В начале 2019 году пробные поставки мяса начались в Китай, а концу 2019 года подключился Вьетнам. Уже в начале 2020 года потенциал экспортных направлений по свинине и мясу птицы в Китай и Вьетнам был очевиден.

В Китай Россия экспортирует в основном мясо птицы. Но, отмечает аналитик, там также востребованы продукты птицеводства, которые ранее считались побочным продуктом и не имели серьезного потенциала сбыта на других рынках, например, лапы цыпленка. При этом, помимо Китая и Вьетнама, резкий рост поставок мясной продукции наблюдался в Гонконг — в 2,1 раза по итогам 9 месяцев текущего года преимущественно за счет закупок свинины.

В этом году взрывному росту экспорта мяса поспособствовала эпидемия африканской чумы и приостановка производства свинины в ряде стран Европы и США из-за коронавируса, добавляет Марк Гойхман. Благодаря дефициту свинины и субпродуктов на мировом рынке экспорт России по данному виду мясной продукции увеличился более чем в два раза, до 219 млн долларов. Так что, констатирует эксперт, безусловно, 2020 год можно назвать очень успешным с точки зрения поставок мясной продукции благодаря развитию новых направлений экспорта, прежде всего в Китай.

Но и в целом положительная динамика экспорта мясной продукции из России сохранится, уверен аналитик. Вероятно, в следующем году подобные темпы роста экспорта сохранить не получиться, так как действие фактора пандемии уже не будет таким острым. Тем не менее у РФ имеется потенциал для наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции, в том числе мяса.

При этом, по оценке ТелеТрейд, экспорт мясной продукции может увеличиться как минимум в 1,5 раза. Поддержку экспорту будет оказывать дефицит свинины в Китае и других странах Азиатского региона, а также возможная дальнейшая диверсификация экспорта как за счет других экспортных направлений, так и за счет расширения товарной линейки, повышения эффективности производства.

Россия целенаправленно добивалась доступа своей агропродовольственной продукции в Китай, тем более что опыт успешных поставок во Вьетнам и Гонконг вселял оптимизм в отношении перспектив освоения китайского рынка. И если ранее основными направлениями поставок являлись странны ближнего зарубежья, то с недавних пор все большую роль играют торговые связи с азиатскими странами и, прежде всего, КНР.

Первое, чего удалось добиться — это договориться о поставках мяса птицы и молочной продукции, отмечает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. По его словам, важным этапом явилась разрешение на поставки говядины на внутренний рынок Китая. Эти поставки начались в апреле 2020 года и быстро достигли 235 млн долларов, что сразу поставило КНР на первое место среди импортеров мяса из Росси. Параллельно наращивались поставки во Вьетнам и страны ближнего зарубежья.

Остаются перспективы поставок свинины на китайский рынок. Ранее, в ноябре 2019 года, и Вьетнам открыл свой рынок, что явилось важным этапом продвижения этого вида продукция в азиатский регион. Перспективы же освоения рынка Китая сулят совершенно новые перспективы для отечественных свиноводов, уверен профессор.

Отрасль в последние годы развивалась быстрыми темпами, что привело к риску перенасыщения внутреннего рынка и, как следствие, к вероятности замораживания новых проектов по развитию этого направления. Масштабное же открытие китайского рынка снимет проблему перепроизводства и стимулирует дальнейшее развитие, уверен Анатолий Гожий. Возможность наращивания экспорта, по его мнению, является демонстрацией успехов политики импортозамещения в агропромышленном комплексе и на этом фоне активное освоение бездонного китайского и других азиатских рынков выглядит дальновидно и перспективно.