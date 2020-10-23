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Россия накормила мясом Китай

Москва, 23.10.2020
По данным Минсельхоза, экспорт мяса за девять месяцев 2020 года увеличился почти на 80%, основная часть которого направлена в КНР.
#экспорт
#Экономика
  • Россия накормила мясом Китай

Российское мясо успешно осваивает азиатский рынок

Zuma\TASS

Как заявил глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, экспорт мяса из РФ за девять месяцев 2020 года резко вырос на рынки зарубежных стран поставлено мяса и субпродуктов на сумму 610 млн долларов, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

В пятерку основных покупателей российского мяса входит Китай, который в 2020 году импортировал продукции на сумму 235 млн долларов в 3,9 раза больше, чем в 2019 году. На втором месте Вьетнам, нарастивший закупки в 3,8 раза до 92 млн долларов. Третье место занимает Украина, которая приобрела российского мяса на 80 млн долларов (+14%). Экспорт в Гонконг вырос в 2,1 раза до 47 млн долларов, в Казахстан до 35 млн долларов (+48%).  

Основная доля в общем объеме экспорта в данном сегменте также приходится на поставки мяса птицы, которые увеличились до 317 млн долларов (+71%). Рост в первую очередь обусловлен динамикой поставок в Китай. За январь-сентябрь 2020 года экспорт мяса птицы в КНР увеличился до 113 тысяч тонн, в денежном выражении в 3,5 раза до 208 млн долларов. 

Кроме того, в 2020 году Россия поставила на экспорт 9,4 тысяч тонн говядины стоимостью 48 млн долларов, что в 2,9 раза больше, чем в 2019 году. Лидером среди покупателей российской говядины является Китай, доступ на рынок которого был открыт в середине января. За девять месяцев текущего года в КНР экспортировано более 5 тысяч тонн российской говядины стоимостью 25 млн долларов.

Резкому росту экспорта российского мяса способствовало, прежде всего, открытие новых рынков для России, отмечает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. В начале 2019 году пробные поставки мяса начались в Китай, а концу 2019 года подключился Вьетнам. Уже в начале 2020 года потенциал экспортных направлений по свинине и мясу птицы в Китай и Вьетнам был очевиден.

В Китай Россия экспортирует в основном мясо птицы. Но, отмечает аналитик, там также востребованы продукты птицеводства, которые ранее считались побочным продуктом и не имели серьезного потенциала сбыта на других рынках, например, лапы цыпленка. При этом, помимо Китая и Вьетнама, резкий рост поставок мясной продукции наблюдался в Гонконг в 2,1 раза по итогам 9 месяцев текущего года преимущественно за счет закупок свинины.

В этом году взрывному росту экспорта мяса поспособствовала эпидемия африканской чумы и приостановка производства свинины в ряде стран Европы и США из-за коронавируса, добавляет Марк Гойхман. Благодаря дефициту свинины и субпродуктов на мировом рынке экспорт России по данному виду мясной продукции увеличился более чем в два раза, до 219 млн долларов. Так что, констатирует эксперт, безусловно, 2020 год можно назвать очень успешным с точки зрения поставок мясной продукции благодаря развитию новых направлений экспорта, прежде всего в Китай.

Но и в целом положительная динамика экспорта мясной продукции из России сохранится, уверен аналитик. Вероятно, в следующем году подобные темпы роста экспорта сохранить не получиться, так как действие фактора пандемии уже не будет таким острым. Тем не менее у РФ имеется потенциал для наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции, в том числе мяса.

При этом, по оценке ТелеТрейд, экспорт мясной продукции может увеличиться как минимум в 1,5 раза. Поддержку экспорту будет оказывать дефицит свинины в Китае и других странах Азиатского региона, а также возможная дальнейшая диверсификация экспорта как за счет других экспортных направлений, так и за счет расширения товарной линейки, повышения эффективности производства.

Россия целенаправленно добивалась доступа своей агропродовольственной продукции в Китай, тем более что опыт успешных поставок во Вьетнам и Гонконг вселял оптимизм в отношении перспектив освоения китайского рынка. И если ранее основными направлениями поставок являлись странны ближнего зарубежья, то с недавних пор все большую роль играют торговые связи с азиатскими странами и, прежде всего, КНР.

Первое, чего удалось добиться это договориться о поставках мяса птицы и молочной продукции, отмечает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. По его словам, важным этапом явилась разрешение на поставки говядины на внутренний рынок Китая. Эти поставки начались в апреле 2020 года и быстро достигли 235 млн долларов, что сразу поставило КНР на первое место среди импортеров мяса из Росси. Параллельно наращивались поставки во Вьетнам и страны ближнего зарубежья.

Остаются перспективы поставок свинины на китайский рынок. Ранее, в ноябре 2019 года, и Вьетнам открыл свой рынок, что явилось важным этапом продвижения этого вида продукция в азиатский регион. Перспективы же освоения рынка Китая сулят совершенно новые перспективы для отечественных свиноводов, уверен профессор.

Отрасль в последние годы развивалась быстрыми темпами, что привело к риску перенасыщения внутреннего рынка и, как следствие, к вероятности замораживания новых проектов по развитию этого направления. Масштабное же открытие китайского рынка снимет проблему перепроизводства и стимулирует дальнейшее развитие, уверен Анатолий Гожий. Возможность наращивания экспорта, по его мнению,  является демонстрацией успехов политики импортозамещения в агропромышленном комплексе и на этом фоне активное освоение бездонного китайского и других азиатских рынков выглядит дальновидно и перспективно.

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