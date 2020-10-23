Курс доллара: ситуация для рубля может резко измениться

Курс рубля по итогам недели явно сможет несколько укрепиться, чему помог девальвировавшийся доллар и, частично, действия Банка России по стабилизации курса.

При этом пятничные торги стали третей сессией, в которую рубль отыгрывает свои позиции, хотя доллар не падал. Торговый день пятницы для российской валюты начался с отметок 76,77 рубля за доллар и 90,55 рубля за евро.

Отметим, что сам доллар, судя по индексу DXY открывшийся с отметки 92,92, к ней же на 17:10 мск и пришел. Однако же рубль к этому времени еще немного подрос и достиг отметок 76,35 за доллар и 90,4 рубля за евро. Таким образом, рубль прибавил за неделю 2% к доллару и вышел в лидеры валют EM. Однако этот отскок оценивается аналитиками как временный.

Банк России оставил ключевую ставку второй раз подряд без изменений (хотя часть игроков ожидала возможного повышения), а значит фактор ужесточения ДКП сыграть на рубль не сможет. Более того некоторые аналитики теперь ожидают, что роста ставки уже долго не будет. По их оценкам Банк России предпочтет сохранять политику неизменной в ожидании итогов выборов в США, прояснения ситуации с последствиями пандемии и перспективами вакцинации.

Начальник аналитического управления банка Зенит Владимир Евстифеев основной поддержкой на этой неделе назвал активность экспортеров в преддверии пика налоговых платежей.

"Часть предложения валюты была переложена с сентября, когда компании придерживали валюту в условия ослабления рубля", - цитирует его Рейтер. Однако налоговая поддержка уже в начале следующей недели закончится. В ближайший понедельник экспортеры уплачивают НДПИ, а далее в среду - налог на прибыль.

Ситуация для рубля может резко ухудшиться после президентских выборов США, санкционные угрозы могут реализоваться.

По мнению Евстифеева, наиболее вероятный диапазон курса американской валюты составляет 76,00-79,00 рублей за доллар, "однако появление новых признаков внешнеполитической нестабильности может загнать обменные курсы доллар/рубль выше уровня 80,00".