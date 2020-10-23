Курс доллара: названа главная опасность для рубля

Рубль выиграл от победы Дональда Трампа в 2016 году, считает агентство Reuters. Низкий долг и осторожная монетарная и фискальная политика властей защитили российскую валюту от многочисленных потрясений, которые преследуют развивающийся мир в последние годы.

Сейчас ситуация для рубля однако сложилась тревожная. Джо Байден опережает действующего президента согласно опросам с июня. Его приход к власти будет означать дальнейшее ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

Эти соображения вместе с коронавирусной пандемией и низкими ценами на нефть привели к падению рубля по отношению к доллару за последние три месяца на 9%. Рубль в последние месяцы – одна из худших валют развивающегося мира. Сейчас он торгуется в районе 77 рублей за доллар.

Конечно, слабость рубля выгодна для российских экспортеров и бюджета, но она уменьшает возможности центробанка продолжать планомерное ослабление монетарной политики. Сегодня, кстати, как раз должно состояться очередное заседание ЦБ, на котором, скорее всего, ключевая ставка не изменится.

«Если бы не геополитические риски, то курс, вероятно, был бы близок к 70 или даже еще ниже»,- считает глава отдела развивающихся экономик в TCW Блейз Антин.

Риск введения новых санкций негативно влияет на потоки портфельных инвестиций в ОФЗ, которые потеряли в третьем квартале 600 млн долларов. В апреле-июне, напротив, был зафиксирован приток в размере 2,1 млрд долларов. В случае победы на президентских выборах кандидата от демократов отток инвестиций усилится, полагает Reuters.

По мере того, как Байден начал все больше вырываться вперед в предвыборной гонке усилился отток инвестиций и на рынках ценных бумаг развивающихся стран.

Конечно, Россия не единственная страна, которой невыгодна победа Джо Байдена 3 ноября. В случае поражения Трампа трудные времена ожидают также Турцию, Бразилию, Саудовскую Аравию и ряд других стран.

Некоторые экономисты, например, Саад Сиддики из JPMorgan, считают рубль недооцененным. Такой вывод они делают на основании фундаментальных показателей. Таких, например, как низкий по международным стандартам госдолг и восстанавливающаяся экономика. Поддерживать рубль должны и заявления правительства о том, что второго локдауна экономики не будет.

У рубля также имеется определенная защита от низких цен на нефть в виде фискального правила, направляющего деньги от продажи нефти выше 42,4 долларов за баррель в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Несмотря на заявления российских властей о привыкании к санкциям важную роль в настроениях инвесторов играет высокая вероятность их усиления в случае прихода к власти Байдена. Если в Белом доме сменится власть, то новый президент наверняка будет принимать во внимание и поддержку Москвой Лукашенко, и якобы имевшее место отравление оппозиционера Навального, считает Reuters.

Джозеф Байден давно не скрывает негативного отношения к Владимиру Путину. При администрации Барака Обамы, в которой он был вице-президентом, в 2014 году против России были введены жесткие санкции из-за присоединения Крыма.

Санкции причинили российскому рублю ощутимый ущерб. Впрочем, инвесторы считают, что потенциальный риск ухудшения отношений между США и Россией после 3 ноября частично уже заложен в стоимость российской валюты.

«На первом этапе Байден обратит внимание на Россию, что будет означать повышение вероятности введения еще более жестких санкций,- делает прогноз старший экономист Pictet Asset Management Николай Марков.- Однако серьезные потери рубль понесет только в том случае, если к ним присоединятся другие негативные факторы. К примеру, выход из-под контроля пандемии».

В случае же победы 3 ноября Дональда Трампа, делают заключительный вывод экономисты Reuters, рубль вновь получит поддержку и укрепится, потому что, по всеобщему мнению, нынешний президента США относится к России не так жестко, как его соперник.