США пытаются помирить Армению и Азербайджан

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов отправились в Вашингтон, где провели переговоры с главой Государственного департамента США Майком Помпео. Глава внешнеполитического ведомства сначала провел отдельные переговоры с коллегой из Армении, а затем с главой МИДа Азербайджана.

После встречи МИД Азербайджана распространил заявление: «Министр обсудил с коллегой последнюю ситуацию в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, предоставил подробную информацию о деструктивной политике армянской стороны, целенаправленном обстреле мирного населения Азербайджана, массовой вербовке наемников и террористов из-за границы и других вопросах».

Ранее Помпео заявил, что Турция усиливает Азербайджан и попросил «всех держаться подальше» от Нагорного Карабаха.

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в переброске джихадистов из Сирии в Нагорный Карабах для поддержки Азербайджана.

Азербайджан и Турция настаивают на продолжении венных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут территорию Нагорного Карабаха.

Вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN заявил, что Анкара готова отправить турецкие войска в Азербайджан, если поступит такая просьба из Баку.

10 и 17 октября Армения и Азербайджан заключали два соглашения о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашений.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия. Армения заявляет об участии в войне Турции на стороне Азербайджана.