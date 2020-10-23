Трамп помирил Судан и Израиль

В Белом доме заявили, что очередная арабская страна – Судан решила нормализовать отношения с Израилем.

«Президент США Дональд Трамп объявил, что Судан и Израиль согласились на нормализацию отношений – это еще один важный шаг к построению мира на Ближнем Востоке со страной присоединившейся к Авраамским соглашениям», – написал в твиттере заместитель помощника президента США Джадд Дир.

Речь идет о присоединении к соглашениям о нормализации политических и экономических отношений, которые в сентябре этого года, под эгидой США заключили Израиль, Бахрейн и ОАЭ.