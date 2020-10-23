Три акции, которые надо было купить на прошлой неделе

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VTBR +6%

Девелопер ЛСР за минувшую неделю вырос на 8,96%, до 9553,8 рубля за акцию. Поддержку ему оказала новость о продлении льготной ипотеки: правительство РФ на заседании в минувший четверг одобрило продление льготной ипотечной программы по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года.

Эта программа — настоящий подарок для застройщиков, и для ЛСР в том числе. Так, на прошлой неделе вышла отчетность за третий квартал и девять месяцев 2020 года: оказалось, что группа ЛСР увеличила стоимость заключенных за девять месяцев 2020-го новых контрактов на 16% год к году, до 66 млрд рублей и 590 тыс. кв. м. Причем основной рост пришелся на третий квартал: за июль–сентябрь стоимость заключенных новых контрактов выросла на 48% год к году, достигнув 29 млрд рублей (244 тыс. кв. м). Причина именно в ипотеке (72% ипотечных покупок среди общего объема сделок, год назад было 48%), а также в разогнанной ипотекой цене (средняя цена реализованной недвижимости выросла за третий квартал на 13% год к году). Это должно прекрасно повлиять на финансовые результаты застройщика: так, только за первое полугодие 2020 года ЛСР нарастила прибыль на 38%.

Совет директоров ММК рекомендовал выплатить за июль–сентябрь нынешнего года 2,391 рубля на одну акцию в качестве дивидендов. Хорошие дивиденды (около 6,5% дивдоходности) подстегнули котировки. В итоге компания за неделю подорожала на 7,76%, до 37,56 рубля за акцию.

На 6,08% выросли бумаги банка ВТБ. Одна акция стала стоить 0,03464 рубля. Рост, как и в случае ММК, обусловлен обещанием выплатить дивиденды. Инвесторов порадовала новость о том, что банк планирует выплаты в объеме 50% прибыли и, более того, в таком объеме могут быть выплачены дивиденды уже по итогам текущего года. Правда, следует напомнить: ВТБ не первый раз обещает платить 50% чистой прибыли, но ему постоянно что-то мешает: то необходимость доформировать капитал (по итогам 2018 года), то пандемия (по итогам 2019-го).