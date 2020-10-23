Турция копает под «Газпром»

В Турции разгорелся шпионский скандал с сотрудниками бывшей «дочки» «Газпрома» —компании Bosphorus Gaz, крупного покупателя российского «голубого топлива». Национальная разведка Турции и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле арестовали заместителя управляющего директора Bosphorus Gaz Эмель Озтюрк и еще пятерых сотрудников, сообщает Daily Sabah. Всем подозреваемым предъявлены уголовные обвинения.

По информации турецких СМИ, «шпионы» были задержаны с поличным — при передаче конфиденциальной информации агенту «крупной зарубежной энергетической компании». Как сообщает Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, иностранная компания, в интересах которой действовала Озтюрк — «Газпром».

По версии следствия, ущерб от шпионской деятельности Эмель Озтюрк оценивается в «миллиарды долларов» — она, якобы, как минимум с апреля 2020 года находилась в контакте с тремя представителями иностранной компании, которой передавала информацию об объемах закупки газа Турцией и ценах. По некоторым данным, российской монополии передавались данные о газовом месторождении, открытом Турцией в Черном море, а также цифры по потокам газа и его стоимости.

Все средства хороши

«Шпионский скандал», который раздувает Турция, это попытка отказаться от российского газа под благовидным предлогом, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Однако, кроме слухов и непроверенной информации от источников, нет никаких доказательств участия «Газпрома» в шпионаже. Более того, данные могли бы быть полезны другим странам, а не России. На данный момент, гарантированный объем поставок в Турцию составляет 7,75 млрд кубометров в год — не самый внушительный объем, а сам контракт заканчивается в следующем году.

Тенденция сокращения поставок отечественного топлива наметилась еще в начале текущего года, отмечает аналитик, а с середины лета поставки резко сократились — турецкая сторона несколько раз приостанавливала работу трубопроводов, называя причиной экстренный ремонт, хотя работы были проведены ранее, еще в весенний период. Основным поставщиком газа в Турцию остается Азербайджан, но он находится в состоянии открытого конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

В условиях военных действий поставки могут оказаться под угрозой срыва, поэтому вряд ли Турция будет отказываться от постоянного партнера из России, считает Артем Деев. Разрывать давние экономические связи перед зимним периодом опасно для экономики любой страны.

Торг уместен

Опасения последствий данного конфликта чересчур раздуты, соглашается главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Для того, чтобы выдвигать реальные обвинения в адрес «Газпрома» и контактирующих с компанией лиц, необходимо доказать, в чем собственно выгода компании от того, что она якобы получала сведения о некоем месторождении и о данных по потокам газа в эту страну. «Газпром» много лет сотрудничает с Турцией и наверняка примерно осведомлён, сколько она потребляет и в каких объемах у кого закупает топливо — это можно выяснить исходя из открытых источников.

При этом снижение потребления российского газа Турцией не является чем-то неожиданным для «Газпрома». В мире широко распространяется СПГ, он не мог обойти и Турцию за счет привлекательного ценообразования и более удобной логистики. Помимо этого, есть поставки из Азербайджана, где также ценообразование более комфортное. Газпромовские контракты по-прежнему увязаны с «нефтяной корзиной» — это делает стоимость кубометра для Турции более высокой, чем для других потребителей, которым удалось в ходе переговоров добиться пересмотра цены.

По мнению Антонова, такими действиями Турция намекает на то, что действующие контракты с «Газпромом» ее не до конца устраивают. Она, возможно, и готова продлить их, но на более выгодных для себя условиях. Простыми словами, Анкара ждет скидки и недвусмысленно намекает на это.

В качестве аргумента в непростом диалоге «Газпром» вполне может также вытащить крупный козырь. Например то, что семь турецких компаний имеют долг за газ в размере 2 млрд долл. В основном, это претензии по неисполнению условия take-or-pay — то есть объем газа на такую сумму не добрали компании только в прошлом году.

Он напоминает, что турецкие партнеры условились приобрести у российского поставщика 10 млрд куб. м газа по цене от 250 до 300 долл. за тыс. куб, но пока закупили менее 15% оговоренных объемов. Частные турецкие импортеры, имеющие открытые контракты с российской компанией до 2035—2042 годов, около двух лет нарушают это контрактное условие, закупая меньше оговоренного объема. Всего, по разным оценкам, они не выбрали порядка 6,5 млрд куб м газа.

Это хороший аргумент для «Газпрома», чтобы начать разбирательство в суде с попыткой привлечь недобросовестных потребителей к ответственности, заключает Алексей Антонов. И если «Газпром» так поступит, пыл турецких партнеров в отношении дальнейшего раздувания «шпионского» скандала заметно поугаснет.

Давление на «Газпром» обретает всё более явные черты, добавляет, в свою очередь, управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Ранее Турция сокращала закупки в России, отдавая предпочтение газу из Азербайджана. Кроме того, Турция раз за разом даёт понять, что у нее вскоре и вовсе будет много собственного газа — в Черном и Средиземном морях найдены обильные его запасы.

«Рискнём предположить, что проблема Турции в том, что ей действительно нужно обильно импортировать газ, но это требует много денег, которые беднеющей стране сложно найти, — говорит аналитик. — Видимо, поэтому и идут в ход аргументы о том, что газ не нужен - у нас его и так много... Фактически, в основе всего — стремление получить как можно лучшие условия по новому контракту: больше гибкости и/или ниже цену».

Но, несмотря на декларацию роста поставок в Европу, и «Газпром» сейчас не в лучшем переговорном положении, считает Алексей Кириенко. Поэтому вопрос может быстро перейти в плоскость политики, как это не раз происходило с газовыми контрактами.

Политика давит на курс акций «Газпрома», не позволяя им следовать за ценами на основное сырье. Стоимость газа на максимумах почти за два года, более чем удвоившись с лета. В то же время курс акций «Газпрома» вернулся в область минимумов марта, потеряв 18% с июля, отмечает аналитик.