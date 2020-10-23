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В Госдуме рассказали о способах заставить всех россиян носить маски и перчатки

Москва, 23.10.2020

Как рассказала в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Ярослав Нилов, часть россиян продолжает игнорировать ношение масок и перчаток, несмотря на рекомендации врачей. Ношение индивидуальных средств защиты являются обязательными в общественных местах, напоминает врач.

Он не отрицает, что маски, перчатки и антисептики не дают полной гарантии защиты от коронавирусной инфекции, но серьезно снижают вероятность заражения COVID.

Одной из причин отказа от масок и перчаток является невозможность потратить лишние деньги на их покупку. Нилов уверен, что таким людям нужно выдавать средства защиты бесплатно.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика», - заявил Нилов. Он предлагает организовать бесплатную раздачу масок и перчаток во всех магазинах, кафе и спортзалах.

«Сегодня даже в розницу маску можно взять за 3 рубля, а производство вообще копейки стоит», - добавил врач.

Что касается антисептиков, то здесь должна помочь социальная реклама, призывающая чаще мыть руки.

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