В партнерстве с Иннопром онлайн состоялся VIII Форум «Композиты без границ»

22 октября 2020 года на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ состоялся VIII Форум «Композиты без границ». Оператором форума выступил композитный дивизион Росатома UMATEX. Партнер мероприятия - ИННОПРОМ Online. Форум впервые проходил в онлайн формате.
На площадке события международные и российские эксперты, представители государственной и региональной власти, главы крупных корпораций и институтов развития обсудили возможности интеграции российского композитного рынка в мировую повестку и применения передовых материалов в разных отраслях промышленности.
В качестве спикеров на VIII Форуме «Композиты без границ» были представлены:
Выступая на пленарном заседании форума «Мировые технологические тренды и роль композитов в них», генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что определяющую роль для глобальных рынков играют такие тренды, как возобновляемая генерация, экологическая повестка, цифровая трансформация производств, новые способы конструирования, развитие новых способов транспортировки и хранения энергии. Вместе с тем, по его словам, ни одно из этих направлений «невозможно эффективно и быстро реализовать без создания и внедрения «сверх»-материалов». Алексей Лихачев напомнил, что в прошлом году было подписано соглашение Росатома с Правительством России, направленное на решение задачи развития технологий новых материалов и веществ. В развитие этого документа Росатом разработал «дорожную карту», которая была утверждена Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисовым. Одним из аспектов ее реализации стало направление «Полимерные композиционные материалы». «Стратегическая цель – вывести Россию в группу мировых лидеров в сегменте композитов. Так что для нас развитие композиционного производства – это не просто отраслевая задача, это работа в интересах всей страны», - сказал Алексей Лихачев.
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил создать в России крупную компанию — интегратора в области развития композитных материалов. «Мне кажется, что можно всерьез замахиваться на крупного российского оператора, который бы технологически интегрировал и стекло, и базальт, и пластик, который бы технологически интегрировал и инфузию, и пултрузию. Мне кажется, что для этого есть предпосылки», - заявил он. По словам Анатолия Чубайса, это можно было бы осуществить в рамках Национальный проекта «Международная кооперация и экспорт». «Именно там, с моей точки зрения, лежит ключ к выходу на создание крупного, глобального российского оператора, интегрирующего те технологические заделы, о которых я сказал», - подчеркнул он.
Кроме того, в рамках VIII Форума «Композиты без границ» прошли панельные дискуссии «Отрасли-драйверы развития рынка композитов в мире и России», «Наука и образование, стартапы – основа технологического лидерства России в композитах», а также питч-сессии, мастер-класс по формованию композитного обвеса мотоцикла и церемония объявления победителей III конкурса «Композиты без границ. AWARDS».
Видеозапись Форума сохранена на сайте проекта Иннопром онлайн и доступна для просмотра по ссылке.