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В рамках VIII Форума «Композиты без границ» эксперты назвали отрасли-драйверы развития рынка композитов

Москва, 23.10.2020
  • В рамках VIII Форума «Композиты без границ» эксперты назвали отрасли-драйверы развития рынка композитов

предоставлено пресс-службой

Онлайн-трансляция VIII Форума «Композиты без границ»  проходила  22 октября 2020 года на универсальной промышленной платформе Иннопром онлайн. Видеозапись  мероприятия сохранена в открытом доступе по ссылке.

Первый заместитель генерального директора Росатома Кирилл Комаров, выступая на панельной дискуссии «Отрасли – драйверы развития рынка композитов в мире и России» отметил, что Госкорпорация формирует внутриотраслевой заказ на новые материалы в капитальном строительстве объектов атомной отрасли, реконструкции и модернизации АЭС. Одновременно внедрение композитов рассматривается в новых направлениях бизнеса, таких как, водородная энергетика, арктическая инфраструктура и новые модели арктических ледоколов, атомные станции средней и малой мощности. Отдельное внимание Росатом уделяет созданию парнерской сети.

«В этом году UMATEX и Роснано создали совместное предприятие «Композит-Инвест» для реализации проектов в сегменте конечных изделий из композитов в различных отраслях. В кооперации с СИБУРом мы прорабатываем совместные проекты по созданию новой линейки композитных материалов на основе термопластов и сверхвысокомолекулярного полиэтилена», - рассказал Кирилл Комаров. Соглашения о внедрении композитов также заключены с Роскосмосом, Газпромом, РЖД, Русгидро.

Генеральный директор композитного дивизиона Росатома UMATEX Александр Тюнин выделил 5 отраслей промышленности, где ожидается быстрый рост применения углекомпозитов, благодаря востребованности в конечных изделиях.  В сегменте ветроэнергетики прогнозируется 2-3х кратный рост к 2030 году, благодаря постоянному увеличению длины лопасти.  Взрывной рост рынка беспилотников и дальнейший рост в гражданской авиации обеспечит рост в 2-2.5 раза. Легкость и надежность спортивного инвентаря – устойчивый сформировавшийся тренд, в рамках которого идет постоянная замена не только традиционных материалов, но уже и полимерных композитов на основе стекловолокна на более легкий прочный углепластик. Потенциал роста спроса за счет развития электрического и водородного транспорта оценивается экспертами в 3-5 раз в ближайшее десятилетие.

Александр Тюнин рассказал также, что системному развитию рынка композитов в России и вхождению в группу технологических лидеров уже через десять лет призвана помочь дорожная карта, разработанная Росатомом совместно с ключевыми игроками рынка. Центром компетенций по направлению композитов определен межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ», созданный по инициативе UMATEX и объединивший уже более 35 участников – промышленных предприятий, ВУЗов, особых экономических зон и технопарков. По словам Александра Тюнина, кластер «Композиты без границ» призван сформировать эко-среду и содействовать кооперации, стимулированию спроса и обеспечению господдержки для компаний отрасли.

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