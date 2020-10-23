В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в России

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) оценили ситуацию с COVID-19 в России. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Натальи Пшеничной, более 75% зараженных коронавирусом в РФ уже выздоровели, передаёт РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что на сегодняшний день наша страна по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения находится на 53 месте в мире.

Ранее сообщалось, что специалисты ведомства не обнаружили COVID-19 в продуктах питания, однако выявили несколько положительных проб на коронавирус в образцах смывов с поверхностей в медицинских учреждениях, транспорте и магазинах.

«Мы продолжаем мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие COVID-19, – отмечается в заявлении Роспотребнадзора. – Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено. Но образцы коронавируса найдены в смывах с поверхностей объектов окружающей среды».

Напомним, за последние сутки в России выявили 17 340 новых больных коронавирусом. Это самое максимальное число инфицированных COVID-19 для нашей страны за всё время пандемии. Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 5 478 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+710), Подмосковье (+472), Нижегородская область (+366) и Ростовская область (+299).

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс.