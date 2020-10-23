В России выявлено более 17 тыс. новых заболевших COVID за сутки

По данным оперативного штаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа впервые превысил отметку 17 тыс. случаев. В общей сложности за последние 24 часа выявлено 17 340 новых случаев в 85 регионах. Наибольшее число новых больных выявлено в Москве – 5478. Выписаны из московских больниц 2 779 человек, 62 скончались. В общей сложности в России зарегистрировано 1 млн 480 тыс. 646 случаев коронавирусной инфекции.

Активный прирост инфицированных коронавирусной инфекцией был отмечен с начала сентября текущего года, за месяц прирост увеличился с 5 до 10 тысяч. К середине октября больных насчитывалось уже 15 тыс.

За сутки в России из российских больниц выписано 11 263 пациента, число летальных исходов достигло 283. За весь период число безвозвратных потерь составило 25 525 человек. Успешно справились с инфекцией 1 млн 119 тыс. 251 человек.

Коронавирус. Статистика в регионах

Санкт-Петербург занимает второе место после Москвы среди регионов с наибольшим распространением коронавирусной инфекции. В северной столице выявлено 710 случаев COVID. В пятерке - Нижегородская область (+366), Ростовская и Свердловская области, где выявлено по 299 новых случаев коронавируса. В десятке Архангельская область (+263), Красноярский край (+259), Воронежская область (+256), Республика Алтай (+219) и Забойкалье (+219).