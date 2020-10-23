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В центре имени Гамалеи спрогнозировали, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Москва, 23.10.2020

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн спрогнозировал выход России на плато по заболеваемости COVID-19. По его мнению, это может произойти через одну-две недели, примерно в начале ноября.

«Я думаю, что постепенно ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, помогут меры, которые были недавно введены и сейчас вводятся, – цитирует доктора медицинских наук РИА Новости. – И я думаю, мы на плато выйдем. С большой точностью это, конечно, сказать нельзя. Но я думаю, что рост новых больных может занять ещё одну-две недели. А уже в начале ноября мы выйдем на плато».

При этом он подчеркнул, что плато будет характеризоваться тем, рост новых заболевших временно прекратится. Зимой это плато может вновь стать выше.

«Затем плато спустится до 10 тыс. и на них пойдёт долго. Высокое плато – это больше заболевших, чем это было летом. Что вполне естественно, потому что сезон благоприятный для этого заболевания, так как становится прохладнее, из-за чего у людей снижается иммунитет», – пояснил Альтштейн.

Кроме того, вирусолог считает, что Новый год России придётся встречать с коронавирусом.

«Ожидать, что к праздникам этот вирус исчезнет и даст нам спокойно веселиться – не приходится. Несколько лет мы будем вынуждены внимательно прислушиваться с COVID-19», – резюмировал Альштейн.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили 17 340 новых больных коронавирусом. Это самое максимальное число инфицированных COVID-19 для нашей страны за всё время пандемии.

Всего к утру 23 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 480 646. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 119 998 (+11 263), активных случаев – 335 870 (+5 794). Жертвами коронавируса в РФ стали 25 525 человек – 283 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 5 478 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+710), Подмосковье (+472), Нижегородская область (+366) и Ростовская область (+299).

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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