В Японии выявили новое последствие коронавируса

Следствием перенесенной коронавирусной инфекции может стать выпадение волос, заявили сотрудники японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины. Их цитирует телеканал NHK.

Отмечается, что данные были получены при помощи исследования, в котором приняли участие 63 человека, госпитализированные в Японии с заражением коронавируса с февраля по июнь текущего года. 14 участников эксперимента заявили, что спустя два месяца после перенесенного заболевания, у них стали выпадать волосы.

Пятеро заявили, что им удалось самостоятельно избавиться от проблемы за два-три месяца. Оставшиеся девять участников заявили, что у них этот процесс продолжается, при этом выпадение волос было зафиксировано впервые незадолго до исследования. Семь участников в качестве последствий назвали отдышку, шесть сообщили об изменении обоняния, а один сообщил о нарушениях вкусовых ощущений.