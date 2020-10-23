Врач перечислила лекарства, которые необходимо держать дома во время пандемии

В период эпидемии в домашней аптечке должны быть жаропонижающие лекарства, антибиотики, в частнoсти макролиды, которые являются более безопасными по сравнению с другими аналогичными препаратами, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в комментарии телеканалу «Звезда».

Помимо этого врач советует держать дома противовирусные средства, препараты, которые укрепляют иммунитет, а также пробиотики – препараты содержащие в своем составе лактобактерии и бифидобактерии.

Помимо этого врач рекомендует при плохом самочувствии обращаться к врачам.

Ранее, 20 октября, в Роспотребнадзоре напомнили, что прием антибиотиков в первые дни заболевания гриппом не поможет справиться с вирусом, а только ослабит иммунитет.