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XXIV Международная конференция Роспатента собрала более 3 000 онлайн-участников

Москва, 23.10.2020
21 октября завершилась традиционная XXIV Международная конференция Роспатента «Трансформация сферы интеллектуальной собственности в современных условиях».
  • XXIV Международная конференция Роспатента собрала более 3 000 онлайн-участников

предоставлено пресс-службой

Она стала главной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития сферы интеллектуальной собственности, механизма управления системными изменениями предпринимательской среды, международного сотрудничества, цифровизации, современной патентной аналитики, а также охраны и защиты интеллектуальных прав.

«Ключевое место интеллектуальной собственности в цифровой экономике с каждым годом становится все более очевидным. В нашей стране есть огромный интеллектуальный потенциал, и сегодня очень важно донести до наших инноваторов и предпринимателей необходимость патентования и изобретательства, важность коммерциализации собственных разработок и выхода на российские и зарубежные рынки. XXIV Международная конференция Роспатента стала очередным шагом на пути совершенствования системы интеллектуальной собственности», - отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

В рамках конференции проведено 19 форумов, круглых столов, секций и дискуссий. Среди них – мероприятия, посвященные современной патентной аналитике, изменениям в законодательстве в части географических указаний (ГУ) и наименований мест происхождения товаров (НМПТ). Также состоялось открытие выставки «Инновации для «зеленого» будущего».

Одной из главных тем конференции стала защита прав интеллектуальной собственности при обращении лекарственных препаратов, в том числе, регулирование так называемых «вечнозеленых патентов». Специалисты Роспатента и ФИПС в ходе дискуссий поделились с участниками конференции сведениями о заявках и выданных патентах на изобретения и лекарственные препараты, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий провела секцию «Географическое указание как новый объект Гражданского кодекса Российской Федерации. Последние изменения законодательства в части НМПТ».

«Принятие закона о географических указаниях обусловлено, прежде всего, выявлением потребности в правовой охране большого числа российских обозначений, указывающих на географическое происхождение товаров, которые обладают определенным качеством и репутацией, но не могут быть зарегистрированы в качестве НМПТ в связи с «жесткими» требованиями законодательства. Число зарегистрированных НМПТ с 1992 года (когда в России появилась правовая охрана НМПТ) и до сегодняшнего дня незначительно (250, из них российских – 205). Это не отражает реальные потребности в охране обозначений, сопровождающих традиционные товары российских производителей. За три месяца с момента вступления в силу закона «о географических указаниях» уже поступило 28 заявок на государственную регистрацию ГУ, что дает нам основание считать принятие закона своевременным и востребованным», - отметила Любовь Кирий.

Успешно прошел малый форум «Инфраструктура доверия: сотрудничество Роспатента с регионами» в режиме онлайн. Его модератором выступил заместитель директора ФИПС Александр Суконкин. В работе форума приняли участие представители Минэкономразвития России, Роспатента, ФИПС, Министерства экономики Республики Татарстан, Национальной ассоциации трансфера технологий, компании ComLogic, а также представители региональных организаций из Татарстана, Ульяновской области, Кемеровской области и других регионов. В ходе обсуждения были затронуты вопросы реализации трехсторонних соглашений, стратегий коммерциализации интеллектуальной собственности в регионах, пути взаимодействия с региональным бизнес-сообществом, интеграции ЦПТИ в экосистему региона, надстройки маркетинговых и бизнес-траекторий деятельности в сфере интеллектуальной собственности. В ходе форума были даны следующие предложения:

  1. Учесть вопросы, поставленные участниками форума, при доработке ГИС ПУР по взаимоувязке патентной статистики и социально-экономических показателей региона;
  2. Проработать с уполномоченными региональными органами, НИИ и вузами вопрос подготовки перечня специализированных организаций для проведения информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности для целей экспертизы по существу заявок на выдачу патента на изобретение или полезную модель.

Модератором онлайн-форума «Цифровая трансформация сферы интеллектуальной собственности в контексте достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года» выступил заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов.

Заместители руководителей федеральных ведомств (ответственные за проведение цифровой трансформации) и представители бизнеса обсудили вопросы развития создаваемых Роспатентом цифровых платформ и сервисов в краткосрочной перспективе, а также направления и ключевые технологии цифровизации ведомства в рамках задачи достижения национальных целей до 2030 года.

Статс-секретарем – заместителем Министра энергетики Российской Федерации Анастасией Бондаренко были предложены шаги по удовлетворению потребностей профессионального сообщества, решение которых предлагается предусмотреть в ходе разработки цифровых сервисов. Среди них – необходимость оповещения об изменении правового статуса объектов интеллектуальной собственности и сроков уплаты госпошлины за продление срока их действия, перевод всего цикла документооборота в электронный безбумажный формат.

Заместитель руководителя Росимущества Андрей Приданкин предложил расширить межведомственное взаимодействие в части дополнения набора сведений о депонированных в Роспатенте программах для ЭВМ и базах данных. Первым шагом к такому взаимодействию может стать дополнение реестра отечественного ПО (Единый реестр Минкомсвязи российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных) информацией о правовом статусе содержащихся в нем объектах.

В целом участники дискуссии отметили, что при реализации мероприятий, направленных на цифровую трансформацию ведомства, важно учитывать проактивность разрабатываемых сервисов, гармонизацию процессов межведомственного взаимодействия и настройку обмена качественными данными, повышение компетенций и изменение мышления сотрудников. 

«Большинство высказанных предложений уже реализованы в платформах и сервисах, создаваемых Роспатентом в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В ноябре текущего года запланировано утверждение трехлетней ведомственной программы цифровой трансформации. В результате ее реализации будет осуществлен полный переход к выдаче электронных охранных документов, регистрации цифровых договоров по распоряжению правами на объекты интеллектуальной собственности в режиме онлайн, а также сокращены издержки заявителей при получении госуслуг не менее, чем на 70%. Уже до 2023 года будет проведена масштабная работа в направлении достижения необходимого уровня «цифровой зрелости», что значительно приблизит нас к достижению национальных целей до 2030 года, поставленных Президентом», - отметил Юрий Зубов.

Заместитель директора ФИПС Татьяна Эриванцева и первый заместитель гендиректора РФПИ Тагир Ситдеков провели секцию «Роспатент против COVID-19. Нормы патентного законодательства для защиты прав интеллектуальной собственности при обращении лекарственных средств». В частности, Татьяна Эриванцева рассказала участникам секции о мероприятиях, реализуемых Роспатентом в сфере интеллектуальной собственности в связи с пандемией COVID-19.

«С апреля по сентябрь российские изобретатели подали 340 заявок на изобретения и полезные модели, созданные для борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. Выдано 60 патентов на изобретения и полезные модели. Среди них шесть патентов на вакцину, семь патентов на лекарства для лечения и профилактики COVID-19 и его осложнений, 11 патентов на диагностические тест-системы и методы диагностики, 26 патентов на дезинфицирующие технологии и шесть патентов на средства индивидуальной защиты. Заявки на такие изобретения рассматриваются в среднем в течение 22 дней по ускоренной процедуре. Введение такого механизма позволяет российским изобретателям, работающим в области приоритетных направлений развития науки и техники, оперативно получать патентную охрану», - отметила Татьяна Эриванцева.

Всего в конференции приняли участие свыше 3000 человек из 26 стран мира и 59 российских регионов. Среди них – представители ВОИС, ЕАПВ, органов государственной власти, иностранных патентных ведомств, общественных организаций и бизнес-сообщества, а также изобретатели, патентные поверенные и юристы.

В рамках конференции также прошли консультации по электронной подаче заявки и патентному поиску. Специалисты ФИПС в режиме онлайн ответили на вопросы участников конференции о наполнении патентных баз данных, возможностях и преимуществе электронного взаимодействия с ведомством.

Все прошедшие мероприятия доступны в записи на сайте Роспатента: https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/multimedia/video/program-24-international-conference-rospatent

Ознакомиться с ними вы также можете на официальном YouTube-канале Роспатента: https://www.youtube.com/channel/UCrLhA33_xQfL_gggMX4MZuw.

Согласно последним данным число просмотров видеозаписей мероприятий конференции превысило 10 000, число онлайн-участников – более 3000.

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