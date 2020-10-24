Бывший советник Джонсона рассказал о негласных мерах Лондона против России

Марк Седвилл – экс-советник британского премьер-министра Бориса Джонсон по национальной безопасности, бывший секретарь Кабмина Северного Королевства – признался, что Лондон приняли негласные меры против Москвы после отравления Скрипалей в Солсбери.

В интервью изданию The Times он рассказал, что британские власти не ограничились только высылкой российских дипломатов и антироссийскими санкциями, о которых было объявлено официально.

«Было также принят целый ряд сдержанных мер, в том числе борьба с некоторыми незаконными денежными потоками из РФ, а также негласные меры, о которых я не могу говорить», – подчеркнул Седвилл, добавив, что «русские знают, что им пришлось заплатить за эту операцию более высокую цену, чем они ожидали».

Напомним, по версии властей Великобритании весной 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери веществом «Новичок». Лондон обвинил в отравлении Скрипалей спецслужбы России. Наша страна свою причастность к произошедшему отрицает.