Эрдоган поддержал азербайджанское наступление в Карабахе

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Азербайджан продолжает успешное наступление в Карабахе.

«Утром я переговорил с Алиевым. В настоящий момент азербайджанские собратья продвигаются вперед на оккупированных землях. Они освобождают свои земли от оккупантов», – цитирует Эрдогана турецкое информационное агентство Anadolu Agency.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Анкара готова отправить турецкие войска в Азербайджан, если поступит такая просьба из Баку.

10 и 18 октября Армения и Азербайджан заключали соглашения о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашений.

Армения заявляет об участии в войне Турции на стороне Азербайджана и переброске боевиков из стран Ближнего востока в зону военного конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон так же обвинил Турцию в переброске джихадистов из Сирии в Нагорный Карабах.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия.