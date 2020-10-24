Французские чиновники получают угрозы от исламистов

В городе Лионе на здании школы были обнаружены надписи, угрожающие убийством главе восьмого городского округа Оливье Берзану «Мэр восьмого округа, мы отрубим тебе голову» — гласит одна из надписей. Другая надпись угрожает обезглавить учителей и учеников этой школы.

22 октября в городе Брон появились надписи, угрожающие отрубить голову мэру Жереми Брео. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился предоставить Жереми Брео охрану.

16 октября 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, которого в шестилетнем возрасте родители перевезли во Францию, средь бела дня на улице убил и обезглавил 47-летнего учителя Самюэля Пати. Самюэль Пати был учителем истории и географии в местном колледже и преподавал ученикам уроки о свободе слова, в связи с чем обсуждались карикатуры на пророка Мухаммеда. Ученикам, чьи религиозные чувства могли бы оскорбить карикатуры, Самюэль Пати предлагал покинуть урок или не смотреть на рисунки. Из-за демонстраций рисунков местными религиозными экстремистами была фетва, которая призывала к расправе над Самюэлем Пати.