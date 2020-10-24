Коронавирус COVID-19 в России: новых заболевших более 16,5 тысяч

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявили 16 521 новых забелоевших коронавирусом. Всего к утру 24 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 497 167. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 130 818 (+11 567) россиян, активных случаев – 340 528 (+5 794). Жертвами коронавируса в РФ стали 25 821 человек – 296 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 4 453 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+713), Подмосковье (+480), Нижегородская область (+384) и Ростовская область (+301).

Напомним, 23 октября в России выявили 17 340 новых больных коронавирусом - самое максимальное число инфицированных COVID-19 для нашей страны за всё время пандемии COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.