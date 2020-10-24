По миллиону в рабочие руки

Фонд развития промышленности заплатит по миллиону рублей победителю стартовавшего национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech и его наставнику.

Специальная премия от ФРП достанется конкурсанту, который наберет наибольшее количество баллов за выполнение конкурсных заданий среди всех компетенций категории «инженерные и производственные технологии» в ходе VII Национального чемпионата сквозных и его наставнику. Он получит 1 млн рублей, как и его наставник.

WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Одна из целей проведения этого мероприятия – повышение престижа рабочих профессий, что, в том числе, позволяет преодолеть дефицит выскоквалифицированных кадров в российской промышленности.

Фонд уже в шестой раз намерен поощрить победителя WorldSkills Hi-Tech, поскольку по словам главы ФРП Романа Петруцы, «появление десятков тысяч новых высококлассных специалистов – важнейшая задача для развития промышленности».

Надо сказать, что когда Россия семь лет назад впервые приняла участие в мировом чемпионате WorldSkills International, который был основан в середине прошлого века, наша команда заняла последнее место в общекомандном зачете. Однако спустя несколько лет российская команда начала подниматься в рейтинге и завоевывать призовые места, а в 2018 году заняла первое место.