После оскорблений Эрдогана в адрес Макрона Франция отозвала посла из Турции

Париж принял решение отозвать своего посла из Анкары для консультаций. Данное решение было принято из-за высказываний Эрдогана в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее Эрдоган заявил, что Макрону нужно «лечить свою психику». «Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране, — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики... Европейский фашизм вышел на новый уровень», — заявил Эрдоган.

Ранее Макрон, обеспокоенный ростом числа исламских терактов во Франции, анонсировал программу по борьбе с радикальным исламизмом в стране. В частности, предлагалось запретить выступление исламских проповедников из других стран, усилить контроль государства над мусульманским сообществом и усилить роль светского образования в среде мигрантов.