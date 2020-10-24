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Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал санкции США против российского НИИ

Москва, 24.10.2020

Анатолий Антонов – посол России в Вашингтоне – заявил, что Москва считает нелегитимными введенные США санкции против российского Центрального института химии и механики.

Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook. По его словам, Россия полностью отвергает выдвинутые администрацией Белого дома обвинения против ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики».

«Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций… Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не ведёт наступательных операций в киберсфере. Вредоносная деятельность в информпространстве противоречит принципам нашей внешней политики, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений», – подчеркнул Антонов

При этом он вновь призвал Вашингтон «отказаться от порочной практики голословных нападок».

«Мы исходим из того, что интересам наших стран отвечает профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, восстановить который предложил президент Российской Федерации Владимир Путин», — резюмировал посол РФ.

Ранее сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении российского оборонного предприятия Центральный научно-исследовательский институт химии и механики.

По мнению американцев ЦНИИ химии и механики ответственная за разработку и применение вредоносной компьютерной программы Triton. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в пятницу в санкционный список российское государственное исследовательское учреждение, связанное с разрушительной вредоносной программой Triton.

«Правительство России продолжает заниматься опасными кибероперациями, направленными против США и наших союзников. Наша администрация будет продолжать агрессивно защищать критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов от всех, кто пытается нанести ей вред», – говорится в официальном заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

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