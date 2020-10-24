Президент Польши заразился коронавирусом

Президента Польши Анджей Дуда сдал положительный тест на коронавирус.

«Вчера президент Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», – написал его пресс-секретарь Блажей Спихальский в твиттере.

23 октября в Польше выявили 13 632 случаев новых заражений коронавирусом, что стало самым большим числом заразившихся с начала пандемии. Правительство Польши объявило «красную зону» на всей территории страны – остановлена работа баров, кафе и ресторанов, школьники переведены на домашнее обучение и запрещено собираться группами более пяти человек.