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Прогноз погоды на неделю: Россию будет бросать и в жар, и в холод

Москва, 24.10.2020
  • Прогноз погоды на неделю: Россию будет бросать и в жар, и в холод

Игорь Вайнштейн/ТАСС

«Грядут холода», – говорили синоптики. «Зима будет ранней, доставайте тёплые вещи», – предупреждали нас они. И где это всё? Конец октября уже, а почти на всей территории нашей страны тепло, исключения составляют лишь северные территории вроде Якутии – там зима и морозы трещат. Что же ждёт нас дальше: тепло или дождь, а может морозы всё-таки ударят и вместе со снегом подарят уже совсем зимнее, а местами и новогоднее настроение?

По прогнозу синоптиков, в течение всей следующей недели Россию будет бросать и в жар, и в холод: где-то ожидается солнце и плюс 25, а где-то – холодно и снег с морозом. Плюсовые значения будут практически везде, кроме Томской, Новосибирской, Тюменской области, Чукотки, Мурманска, Ямало-Ненецкого автономного округа и ещё нескольких северных регионов. Но, чтобы увидеть картину целиком, надо разбираться более подробно.

Погода на неделю в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в ближайшие 7 дней в Москве ожидается… «бабья осень». Уже в понедельник регион накроет антициклон и выглянет солнце, которое не поленится прогреть воздух до плюс 11. По ночам столбики термометров тоже не покажут отрицательных значений – плюс 3-5, а ветер будет дуть юго-западный, давление начнёт расти, но немного совсем.

Начиная со вторника чуть-чуть похолодает: воздух остынет до плюс 9, после полуночи температурный фон останется на том же уровне, что и сутками ранее – плюс 3-5. По области возможны просадки температуры до нуля градусов.

В целом же вся следующая неделя будет без особых перепадов – максимум плюс-минус один градус туда-сюда и всё. Климатическая обстановка сухая, довольно тёплая. В следующие выходные сохранится плюсовая температура и ноябрь москвичи встретят с плюс 5-7, юго-восточным ветром и атмосферным давлением в пределах нормы.

Прогноз погоды на неделю на юге России

Краснодарский край продолжает радовать местных жителей и туристов летним теплом: днём всю следующую неделю воздух будет прогреваться до плюс 20-24, по ночам – до плюс 10. Прогнозируется безветренная и сухая погода до следующих выходных.

На побережье Азовского моря также комфортно, но немного прохладнее – плюс 18-20, по ночам – плюс 14. На Чёрном море существенно теплее: плюс 23-25, юго-западный ветер с порывами до 10-12 метров в секунду.

К следующим выходным на Кубани стоит ожидать похолодание: 31 октября и 1 ноября регион накроет европейский фронт, который понизит температуру до плюс 6 и принесёт с собой грозу с ливнями.

Крымский полуостров мало чем будет отличается по погоде от Краснодарского края: днём до плюс 25, ветер небольшой, дождей не ожидается. К выходным возможно незначительное похолодание, начнутся осадки, и погода станет больше похожа на осеннюю. Хотя и здесь градусники будут показывать выше климатической нормы на 3-5 градусов. Впрочем, такая картина складывается практически по всей стране.

Погода на неделю в Сибири и на Урале

А вот Сибирь уже в воскресенье, 25 октября ждёт похолодание. Причём значения будут ниже климатических норм. Градусники покажут в Новосибирске днём до минус 5, а в ночь на понедельник местами столбики термометров опустятся и до минус 15. Прогнозируется холодный северный ветер и мокрый снег – в общем приятного мало. Хотя такое понижение температурного фона ненадолго – уже к вечеру понедельника начнётся потепление, хотя и оно будет краткосрочным. Во вторник и среду градусники покажут до плюс 9, но радоваться рано – осадки в эти дни неминуемы и в прогнозах даже снег с дождём. А вот со среды стартует очередное похолодание: в светлое время суток будет около нуля, в последующие дни – плюс 2-4. 

На Урале будет примерно такая же погода. Так, в Челябинске в воскресенье ещё довольно тепло – плюс 5-7, в понедельник – плюс 2-4, пойдёт дождь и возможно со снегом. Во вторник и среду в дневные часы будет уже минусовая температура – до двух градусов ниже нуля. С четверга тёплые воздушные массы поднимут столбики термометров до плюс 3-4. Осадки возможны в начале недели в виде дождя и дождя со снегом.   

В Екатеринбурге климатическая обстановка мало будет отличаться от Челябинска, за исключением того, что более чувствительное похолодание придёт сюда уже в понедельник – воздух остынет до нуля, должен пойти снег, но со среды тепло вернётся на территорию всей Свердловской области.  

Прогноз погода на неделю в Приморье

В Приморье погода испортилась уже сегодня. Так, в Пожарском и Красноармейском районах края выпал обильный сегопад, который стал следствием прохождения циклона образовался. Как пояснили синоптики, наибольшее влияние активный циклон оказал на восточные и северо-восточные районы региона.

Кроме того, во многих местами поднялся сильный ветер, например, во Владивостоке. При этом по всему краю очень ощутимо похолодало. Если ещё накануне температура воздуха была плюс 4-9, то сегодня воздух остыл сразу на 4-8 градусов.

Однако в понедельник в регионе вернётся тепло. Начиная со вторника даже по ночам потеплеет до плюс 10. Начнутся небольшие дожди, моросящие и занудные. Начиная со среды циклон с юга статен уходить на север региона, но из-за того, что к нему добавится холодный фронт, дожди на севере Приморья перейдут в снег и там вновь похолодает.

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