США ожидают серьезных потрясений в Белоруссии

Посольство США в Белоруссии выступило с предупреждением для своих граждан, находящихся в стране. Американское посольство напоминает, что ранее оппозицией был объявлен «Народный ультиматум», срок которого истекает завтра, 25 октября.

По мнению госдепа мирные демонстрации могут перерасти в серьезные беспорядки.

Посольство США советует создать трехдневный запас продуктов питания, воды, медикаментов, денег и предметов первой необходимости для использования в чрезвычайных ситуациях.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум. Она потребовала, чтобы к 25 октября Лукашенко ушел в отставку, а на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Тихановская заявила, что в противном случае люди мирно выйдут на улицы, заблокируют дороги, начнут забастовку на всех предприятиях и прекратят делать покупки в государственных магазинах.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей, а Светлана Тихановская 10,1%. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.