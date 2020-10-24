США ввели санкции в отношении ЦНИИ химии и механики

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении российского оборонного предприятия Центральный научно-исследовательский институт химии и механики. По мнению американцев ЦНИИ химии и механики ответственная за разработку и применение вредоносной компьютерной программы Triton. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в пятницу в санкционный список российское государственное исследовательское учреждение, связанное с разрушительной вредоносной программой Triton.

«Правительство России продолжает заниматься опасными кибероперациями, направленными против США и наших союзников. Наша администрация будет продолжать агрессивно защищать критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов от всех, кто пытается нанести ей вред», – говорится в официальном заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.