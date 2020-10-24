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В Москве за сутки от СOVID-19 умерло 68 человек

Москва, 24.10.2020

24 октября в Москве умерло 68 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 6380 человек.

Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 63 пациента, а у 5 478 человек был выявлен коронавирус.

19 октября мэр города Москвы Сергей Собянин заявил, что несмотря масочный режим и удаленную работу, ситуация в столице «остается крайне сложной». «За неделю количество ежедневных госпитализаций увеличилось с 1000 до 1250. Мало у кого из москвичей не болеют знакомые. Очевидно, что мы переживаем серьезный, сопоставимый с весенним, пик заболеваемости covid19», – написал Собянин в твиттере.

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